Quién es Nicola Peltz, la mujer que divide a la familia Beckham

Nicola Peltz se encuentra en el centro de la polémica luego de que Brooklyn , el hijo mayor de David y Victoria Beckham , confirmara públicamente su alejamiento de su padres y hermanos. Pero antes de todo esto, la actriz construyó una carrera en el mundo del entretenimiento desde muy pequeña. Nació en el estado de Nueva York y fue ganando visibilidad con papeles importantes en las producciones de Hollywood.

Tal como lo refleja su trayectoria, Nicola participó en ficciones como The Last Airbender, Transformers: Age of Extinction y la serie Bates Motel. Su trabajo como actriz le permitió demostrar versatilidad en géneros que van del drama al thriller. De forma paralela, Peltz desarrolló su carrera como modelo, usando su presencia y estilo distintivo para trabajar con importantes agencias y marcas de moda. Ahora bien, en cuanto a su fortuna, la esposa de Brooklyn Beckham ha amasado una considerable riqueza personal estimada en alrededor de 50 millones de dólares.

Esta cifra proviene de la combinación de sus salarios como actriz en grandes producciones, acuerdos de modelaje con reconocidas marcas de lujo y esfuerzos en inversiones inmobiliarias, como la adquisición de una mansión en Beverly Hills compartida con su esposo. Aun así, hay que aclarar que Nicola proviene de una familia con una gran fortuna, ya que su padre, el inversor Nelson Peltz, es un empresario multimillonario destacado en el rubro. Pese a toda la información antes suministrada, el nombre de la actriz empezó a ganar mucha más relevancia cuando fue vinculado de forma directa a los Beckham.

image

Nicola se unió a la familia Beckham al casarse con Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria Beckham, el 9 de abril de 2022. En aquel momento, la boda celebrada en Palm Beach, marcó no solo una unión sentimental, sino también un vínculo entre dos familias muy conocidas. Sin embargo, en la actualidad, tal unión está fracturada.

Durante los últimos meses se ha hecho pública una fractura significativa entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham, en torno a la relación con Nicola Peltz. La disputa familiar incluye acusaciones de Brooklyn hacia sus progenitores por supuestamente haber tratado de interferir en su matrimonio con Nicola y presionar en decisiones personales. Este escándalo visibilizó la fractura de la familia Beckham y generó incontables cuestionamientos públicos que, hasta la fecha, incrementan conforme pasan las horas.

El escandaloso comunicado del hijo mayor de David Beckham que salpica a toda la familia

La tensión entre los Beckham, uno de los apellidos más influyentes de Gran Bretaña, y la familia de Nicola Peltz Beckham, alcanzó un nuevo nivel tras la publicación de un extenso descargo en redes sociales por parte de Brooklyn Beckham. En su declaración, el hijo mayor de David y Victoria Beckham detalló públicamente episodios que, según él, evidenciaron un “intento continuo” de sus padres para sabotear su relación.

image

“He estado en silencio durante años y he intentado mantener estos asuntos en privado. Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin opción más que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió Brooklyn en sus historias Instagram, subrayando: “no quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, por primera vez en mi vida estoy defendiendo mis intereses”.

Brooklyn describió una serie de incidentes que, a su juicio, ilustraron la intencionalidad de su familia de acabar su vínculo matrimonial. El primero ocurrió durante su boda, celebrada en 2022, cuando aseguró que “mi madre estaba esperando para bailar conmigo… Bailó de una forma totalmente fuera de lugar frente a todos. Jamás me sentí tan incómodo o humillado en mi vida”, según escribió en la misma publicación. Añadió que, la misma noche, escuchó de su familia que Nicola “no es de sangre” y “no es familia”.

La decisión de Brooklyn de exponer esas acusaciones se produjo después de meses de especulación, bloqueos en redes sociales y ausencias notorias de los Peltz Beckham en eventos o vacaciones familiares promovidas por los Beckham. En su mensaje, Brooklyn aseguró que para sus padres “la marca Beckham va primero. El ‘amor familiar’ depende de cuánto publiques en redes sociales o de qué tan rápido dejes todo para aparecer en una foto familiar”.

image

Brooklyn terminó su mensaje con una declaración sobre su vida actual: “Desde que elegí distanciarme, siento paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida diseñada por la imagen, la prensa o la manipulación. Solo buscamos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”.