Revelan detalles del último contacto de Nequi Galotti y su ex pareja que se quitó la vida

En primer lugar dijo: “Ella está en shock, totalmente en shock. No tenían relación desde julio porque la relación no había terminado de la mejor manera porque él no aceptaba el final de esa relación, y estaba muy insistente con mensajes pero terminó mal”.

En este sentido, el periodista contó que “Nequi se sintió incómoda en algún momento” pero “que nunca lo contó en público porque sintió que no tenía nada que decir”. “Pero si lo saben sus amigos”, aclaró.

Luego, de Brito confirmó que la Justicia respaldó a Galotti contra Pablo Hernández por lo que le concedieron una medida perimetral para evitar que él se le acercará y también le asignaron un botón antipánico.

image.png

“De hecho, el día del Martín Fierro me la encontré y me mostró la carterita, me lo abrió y me mostró el botón antipánico. No la estaba pasando bien porque él no aceptó el final de la relación, y se puso insistente en retomarla”, recordó de Brito sobre el encuentro que mantuvo con la periodista.

Luego, Ángel habló sobre la decisión que tomó Galotti: “Lo que sí me dijo fue que ella no estaba hablando con la prensa ni que tampoco quería hablar y que más adelante dará notas como siempre pero que ahora está en shock porque conoció a su familia. En ese breve romance que tuvieron que fueron unos meses conoció a los hijos porque el señor tenía gemelos de 18 años y otras dos hijas asique me dijo: ‘Voy a hacer silencio absoluto, la pase tan mal que bajé 10 kilos’”.

Por su parte, Fernanda Iglesias sumó que en una oportunidad, Pablo Hernández terminó detenido luego que Nequi Galotti lo denunció en la Justicia. “No solo que él le insistía sino que también la amenazó”, informó la panelista.