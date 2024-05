Revelan el doloroso momento que vivió Dieguito Fernando Maradona

Dieguito Fernando.jpg

“Es un tema difícil porque Dieguito tiene once años, es una situación compleja porque está cambiando de ser un nene a la adolescencia. Tiene el carácter de Diego, grita como él, te putea como Diego y ve internet como todos los nenes de su edad, con lo cual sabe todo”, comenzó explicando el letrado ante los dichos de Flor de la V, conductora del programa y quien se notó sorprendida por el mensaje.

Que es un Maradona nadie lo duda porque el parecido físico con su papá es increíble y ahora está desarrollando un carácter bastante similar al de Diego. Pero lo más fuerte que contó el abogado, es la reacción que el niño tiene al ver a las personas que estuvieron formando parte del entorno del Diez hasta sus últimos días.

“Lo ve a Luque o a algunos personajes en televisión y dice ‘este mató a papá'”, explicó Baudry. Claro que respecto a esto tanto Verónica como sus personas de máxima confianza se están ocupando y cuidando el bienestar mental de Dieguito Fernando.

Diego Maradona se encuentra en México junto con su hijo Dieguito Fernando y Verónica Ojeda.

Trabajando con las personas correspondiente, no quieren dejar nada al azar: “Tenemos psicólogas, psicopedagogas, asistentes terapéuticos, que es un grupo de gente que está hace años con él, lo apoyan y se dedican a él de lleno”.

Dalma Maradona explicó por qué dejó de ser amiga de Jey Mammón tras su escandalosa denuncia

Jey Mammón vivió momentos muy complicados el año pasado tras la polémica en medio de la denuncia de Lucas Benvenuto sobre abuso sexual cuando él era menor de edad. Sin embargo, el humorista volvió a los escenarios y a los medios a comienzos de este 2024, aunque parece que todo su tormento está lejos de resolverse.

Si bien el humorista parece que encontró aliados en el mundo del espectáculo, aunque en un principio fueron pocos los famosos que salieron en su apoyo, en las últimas horas se sumaron varias personalidades a demostrarle su banca en redes sociales.

Pero no todos lo siguen acompañando en estos momentos, ya que ahora, Dalma Maradona, quien era una íntima amiga suya y colega con quien trabajó un buen tiempo, contó que decidió tomar distancia en su relación tras el escándalo de su denuncia.

Dalma contó por qué se distanció de Jey Mammon_ “Hay algo que no me cierra” - LA NACION - Google Chrome 2024-05-15 19-31-23.mp4

La hija de Diego Armando Maradona mantuvo una conversación con Ángel de Brito en su programa de streaming #ÁngelResponde por Bondi y reveló desde cuándo no tiene contacto con el ex conductor de la Peña de Morfi.

La mamá de Roma y Azul aseguró que no volvió a cruzárselo desde que el humorista asistió a su casamiento con Andrés Caldarelli, en 2018. Al instante, Ángel de Brito sintió curiosidad por si retomaron el contacto tras la denuncia de Lucas Benvenuto. “No. Yo sentía que él no tenía ganas de hablar con nadie”, aseveró.

“Tomé una postura”, señaló Dalma Maradona acerca de las acusaciones de abuso sexual que pesaron contra el mediático. Y siguió: “Lo que él dice de ‘yo soy inocente’, no voy a ir en contra de eso, técnicamente tiene razón. Pero hay algo de allí que no...”.

dalma-maradona-revelo-los-motivos-por-los-que-3SKRFXOCZVBGHIIL3BRW2BHHDA.avif

Al momento, De Brito le consultó: “¿No te cierra?”. A lo que la hija del 10 agregó: “No”. El conductor aprovechó para reafirmar su postura sobre la situación: “A mí me pasó lo mismo. No me importa lo que diga la Justicia. Le pregunté qué había pasado, que me contara su versión, y me encontré con una pared. Y una relación que fue hace 15 años que lo conozco y no la conocía... es raro”.