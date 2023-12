Revelan que el ex de una famosa sería el nuevo novio de Pitty La Numeróloga

f960x540-112111_186186_0.jpg

Por su parte, la mañana de este viernes, Nancy Duré contó en Socios del espectáculo que Pitty ya habría comenzado una relación con el ex de otra famosa.

¿El ex de que famosa sería la nueva pareja de Pitty La Numeróloga?

Pitty La Numeróloga se encuentra en pleno divorcio de José María Zozaya y en medio de un tremendo escándalo legal. Pero esa no es la única novedad en cuánto a la vida privada de la experta en números y astrología.

Embed - Polémica versión: aseguran que Pitty La Numeróloga sale con el ex de una figura de la televisión

"Me lo confirman. A mí lo que me están diciendo es que esto que era una amistad de años comenzó a ser algo más a partir de septiembre. El hombre que estaría acompañando en estos momentos a Pitty la numeróloga, que está cerca de ella, sería ni más ni menos que Daniel Tobal, el ex de Viviana Canosa. Me viene de una muy buena fuente", reveló Nancy Duré.

Poniendo en duda la información, Rodrigo Lussich planteó: "Tobal es amigo de toda la vida de Pitty, han trabajado juntos. Capaz el hecho de que estén tan cerca hace pensar que hay algo más".

"La información viene del círculo más cercano de él", insistió Duré. "Hay alguien que sospecha...", opinó Mariana Brey. Finalmente, muy segura de su información, Duré cerró: "No, no es que sospecha. Lo sabe".