Revelan por qué la familia de Julián Álvarez no se banca nada a su novia

“El futbolista argentino tiene un problema personal en este momento y a él no le falla su talento sino el carácter. Eso es lo que falla, el fútbol pasa rápido y tienes que imponerte y eso es lo que ocurre acá. Lo vimos incluso con ese episodio con fans donde la novia lo apartó, ella tuvo que mediar en esa circunstancia. El jugador eres tú, la gente va por ti, no por tu novia”, añadió.

Luego de esto, Antolín aseguró que los padres de Álvarez no se bancarían a Ferrero: "Lo que ocurre es que hay una interna entre Emilia y los papás de Julián. Es complicado. Los futbolistas deben llevar una vida tranquila y cuando no hay buena relación entre los padres del futbolista y la novia, es complicado y hay problemas. Ya debería haber habido boda acá y si no hay boda entre Julián y Emilia es porque los padres no están seguros de que sea una pareja idónea para su hijo”.

Qué hizo la novia de Julián Alvarez al ver que se tuvo que mudar a España

Julián Álvarez se convirtió en el nuevo refuerzo del Atlético Madrid y le organizaron una gran fiesta para darle la bienvenida al conjunto español. En sus primeros días en su nuevo club, la novia del futbolista, Emilia Ferrero acompañó a su pareja a su presentación y dejó en claro su postura con el nuevo equipo.

la-novia-de-julian-alvarez-celebro-su-llegada-al-atletico-de-madrid-imagen-subida-a-instagram-por-emiliafferrero-instagram-44KAYXL64ZGH5PQEZONFYYFGNI.jpeg

En medio de este gran paso del futbolista, las miradas se posaron en su pareja, porque la influencer acompañó al delantero en sus primeros momentos en el club y emprendió la mudanza junto a él desde Inglaterra a España. Muy emocionado, Julián compartió un posteo en el que le dieron la bienvenida en el Atlético y posó en uno de los salones con toda su familia.

Julián mostró a sus seres queridos, que estuvieron junto a él en este gran paso que dio a nivel profesional y compartió un mensaje por su apoyo incondicional. “Nuevos desafíos, con los mismos de siempre”, expresó Álvarez junto a la postal, que alcanzó el millón de likes. Junto a él estuvo Emilia, que se manifestó tras la bienvenida.

Muy decidida, reconoció que está muy feliz por el nuevo logro de su pareja y le adelantó junto con el posteo que escribió el futbolista en su cuenta de Instagram: “Vamos por más, te amamos”. La joven dejó la imagen en sus historias de la red social y acompañó el mensaje de aliento con un emoji de un corazón rojo.