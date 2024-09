Revelan qué opinan las hijas de Yuyito sobre la relación con Milei

Yuyito 2.jpg

Qué le dijo Brenda a Yuyito González por su romance con Milei

Brenda, la hija de Yuyito González, debutará el próximo lunes en la pista del Cantando 2024 y en las últimas horas dio varias notas donde dio su opinión respecto a la relación que mantiene su mamá con el libertario. Entre otras divertidas frases, la joven contó que le había dicho a la conductora que no la flashee con el presidente.

“Yo la escucho a mi mamá hablando por teléfono a las dos de la mañana. Al día siguiente le pregunto en el desayuno y se hizo la misteriosa. Un día se fue a una cena y clavó misterio hasta que un día me dice me junté con Javier”, contó la participante del reality en su paso por Noche al Dente (América).

Fue en ese momento que le advirtió: “Ahí le dije “no, ma, estás flasheando”. Desde ese momento ella me dijo que no me contaba más nada y me enteré de todo por los medios. La primera cita me enteré por la tele”.

Embed - Brenda Di Aloy habló de la relación de Yuyito con Javier Milei: "Le dije 'estás flasheando'"

La tajante reacción de Yuyito

La conductora se hizo eco de las declaraciones de su hija y en su programa del martes habló: “¿Ella te tira algún consejo?”, quisieron saber en el panel de Empezar el Día (Ciudad Magazine).

“No, cuando mis hijas me quieren decir algo…porque con mi hijo tengo otro nivel de conversaciones. Mi hijo, como además es licenciado en Psicología, tiene una escucha diferente porque está entrenado. La conversación con él pasa más por un análisis, por un ida y vuelta y por un tratar de ver lo profundo”, contó Yuyito.

“De pronto, con las chicas es como que me dicen: Che mamá, ¿te parece? A mí no me gusta que me digan “te parece”. Yo ahí les digo: “Chicas, a mi novio y a mí nos gusta. Si nosotros estamos conformes listo”. Yo no opino de la familia de nadie. Tengo buena onda y todo es puro amor porque después seguimos con otros temas. No doy lugar a opiniones yo, chicos. Por más que sean mis hijas que las amo”, continuó.

Y fue tajante cuando la panelista del ciclo le dijo que al menos podía escuchar la opinión de su hija a lo que dijo: “No, no escucho nada. Cuando digo algo es porque estoy segura de lo que estoy diciendo”.

“Yo a Brenda le pregunto por cuestiones de redes sociales y ahí sí escucho y acepto lo que me dice. Lo mismo con Barbie (la mayor de sus hijas) que es empresaria. Pero con lo que tiene que ver con la pareja no, no escucho consejos”, cerró sin vueltas.