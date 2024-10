Revelan que Pampita echaba una vez por semana de su casa a García Moritán

Pampita-Roberto García Moritán-2.jpg

La revelación sobre Pampita y García Moritán que sorprendió

Ahora que todo salió a la luz y que el empresario está en el ojo de la tormenta por la brutal exposición de chats que hizo la modelo, Maite Peñoñori decidió contar en su ciclo "Mate con Maite", la versión de una persona que trabajó en la casa de esta familia.

"Esto era crónica de una muerte anunciada. Hará tres o cuatro años, yo tenía una fuente de adentro de la casa de Pampita. Ella tenía mucha gente trabajando en su casa y cuando todos los veíamos bárbaro, ella me decía que no creyera en todo lo que veía", disparó Maite.

"Según lo que me contaba en ese momento, una vez por semana, ella lo echaba de la casa. Me decía: ‘Le arma el bolso y le dice: ‘‘te vas, sos un inútil’’. Claramente esto que está pasando no viene de ahora. Yo no lo podía creer".

Al final, más allá de la incredulidad de la periodista, el matrimonio llegó a su fin en medio de un escándalo de presunta 'estaba emocional' e infidelidades que echó por tierra el cuento de hadas de Pampita.

Pampita no dará entrevista según contó Ángel de Brito

Hace unos días tomó fuerza el rumor acerca de que súper modelo charlaría con la diva de los teléfonos rompiendo el silencio mediático en su programa a cambio que Telefe le diera un ciclo propio en ese canal.

Fue la propia Pampita quien desmintió rotundamente esta versión, remarcando que jamás negoció una entrevista con la diva. A lo que el conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM) sumó un detalle que sorprendió a sus seguidores.

El periodista abrió en su cuenta de Instagram un sticker para que los usuarios le dejen sus preguntas e inquietudes y el las iría contestando. Allí, alguien le escribió: “¿A quién Pampita le dará la nota?”. A lo que el comunicador sentenció de manera rotunda anunciando que no habrá tal entrevista: “No quiere hablar. Está en la etapa del enojo”.