Revelan una foto comprometedora de Jésica Cirio y María Eugenia Rito

María Eugenia Ritó y Jésica Cirio 2.jpg Jésica Cirio está envuelta en todo tipo de polémicas desde que se filtraron las imágenes de su ex con Sofía Clérici.

La palabra de María Eugenia Ritó sobre Jésica Cirio

Según lo declarado por María Eugenia Ritó, ella había contactado a Jésica Cirio en busca de ayuda para conseguir trabajo en el pasado, pero Cirio no respondió a su solicitud. "Se olvida de quién es y de las cosas que hizo. Cirio se hizo conocida por mí. La llamé para que me diera una mano y no me respondió", reveló la ex vedette en una entrevista anterior.

María Eugenia Ritó y Jésica Cirio 1.jpg Jésica Cirio está envuelta en todo tipo de polémicas desde que se filtraron las imágenes de su ex con Sofía Clérici.

La polémica ha tomado fuerza en las redes y ha generado un debate sobre el pasado y las conexiones en el mundo del espectáculo argentino. La disputa entre María Eugenia Ritó y Jesica Cirio sigue siendo tema de conversación en el país, sobre todo por los cuestionamientos judiciales que la modelo y su ex pareja están recibiendo, vinculado a cómo consiguió su patrimonio.