Espectáculos La Mañana Ricardo Arjona Ricardo Arjona agotó 11 shows en el Arena y sumó nueva función: cuándo y dónde comprar las entradas

El cantante guatemalteco prepara su visita a la Argentina donde tendrá una gran cantidad de su público durante sus shows en el Movistar Arena.







Ricardo Arjona superó las expectativas de espectadores en territorio nacional con sus 11 shows programados en el Movistar Arena por la gira del álbum "Lo que el Seco no dijo" y tuvo que tomar nuevas decisiones para poder brindar una mayor capacidad de espacio para que los fanáticos puedan asistir.

El cantante guatemalteco tiene programado visitar el terreno nacional en mayo de 2026 donde brindará una gran cantidad de shows (días 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo) que contará con una fuerte presencia de sus fanáticos entendiendo que agotó lo programado. Ante esta situación el equipo del artista decidió agregar una nueva fecha al calendario para completar un total de 12 shows, por lo que lo verán 160 mil personas en el país.

La nueva función está programada para el 10 de mayo del próximo año y se podrá adquirir la entrada a partir de este jueves 23 de octubre. Las mismas podrán comprarse solo por la página oficial del Movistar Arena.