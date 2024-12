Roberto García Moritán fue tajante sobre cuánto le tomó a Pampita volver a ponerse de novia

A dos meses de su separación de Pampita, Roberto García Moritán habló abiertamente sobre cómo atraviesa este momento de su vida y se refirió al presente sentimental de su expareja, quien ya encontró el amor junto a Martín Pepa. En una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece), el empresario gastronómico dejó en claro que aún no ha cerrado ese capítulo de su vida y explicó por qué decidió no hablar públicamente sobre el tema en un programa de alto perfil como el de Susana Giménez.

Consultado sobre la invitación para asistir al ciclo de Susana Giménez, donde Pampita ya había estado, Moritán explicó su decisión de declinar la propuesta: “Sí tenía muy claro que antes de Caro yo no iba a hablar, y después de que ella habló entendí también que la mejor manera de protegerme, de proteger a Caro y a los chicos, era no hablando más. Me parece que el tema ya pasó, ella ya está en otra”. Aunque reconoció que fue difícil rechazar la invitación, priorizó su privacidad y la de su familia.