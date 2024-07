Rod Stewart a punto de los 80: "No tengo miedo a nada"

Rod Stewart está a punto de llegar a los 80 años. El legendario músico británico disfruta de los últimos meses en su séptima década y, aunque no tiene planes de retirarse, reconoce que está en sus últimos años de vida. Así lo expresó en una entrevista para The Sun el pasado viernes 26 de julio desde su casa en Los Ángeles.

Stewart inició su carrera musical en los años 60 y alcanzó el éxito al unirse a The Jeff Beck Group a finales de la década. Fue parte de sus dos primeros álbumes y luego integró Rod Stewart & The Faces hasta 1975, cuando la banda se disolvió. Actualmente, el músico está comenzando su última serie de espectáculos en el Caesars Palace de Las Vegas, luego de trece años de presentaciones allí.

Consciente de que está entrando en la última etapa de su vida, Stewart no teme a nada y planea disfrutar al máximo estos años. "Todos tenemos que morir en algún momento, así que estamos en la misma situación. Voy a disfrutar estos últimos años tanto como pueda", comentó. El intérprete de "Da Ya Think I’m Sexy?" estima que le quedan unos 15 años y enfatiza la importancia de cuidar su estado físico. Stewart ha superado el cáncer en dos ocasiones: de tiroides en el 2000 y de próstata en 2019, y afirmó que todos debemos comenzar a cuidarnos a cierta edad.

"Estoy muy enfocado, ¿no? Me gusta mucho mantenerme en forma. A veces no quieres hacerlo, pero tienes que hacerlo", declaró. Sin embargo, advierte que aún se permite ciertos excesos con el alcohol después de cada espectáculo. "No soy como en los años 70 y 80; no puedo quedarme despierto toda la noche, emborracharme y volverme loco, y aún así mantener mi voz", añadió, señalando la necesidad de cuidar su voz antes y después de cada show.

Stewart toma un Bacardi rápido antes de cada presentación, creyendo que es bueno para su voz. Después del show, todo el equipo se sumerge en los martinis, disfrutando de una gran fiesta. "¿Crees que solo tengo agua en mi camerino? Estás hablando con Rod Stewart, amigo. Nos volvemos locos después de cada espectáculo. Somos 13, seis mujeres, músicos realmente geniales, y las hago beber. Nos encanta", explicó.

A pesar de todo, el intérprete se mantiene en buena forma y cuenta con el mismo entrenador desde hace 31 años, ejercitándose cuatro veces por semana.

Planes futuros de Rod Stewart

Con 79 años y más de cincuenta de carrera, Stewart no tiene intenciones de retiro y se siente más vivo que nunca. Próximo a finalizar su estancia en Las Vegas, planea una gira por el Reino Unido junto a Jools Holland. Fuera de eso, no tiene más planes a futuro. "Simplemente estoy disfrutando el momento. Seguiré haciéndolo".

El músico asegura que ha tenido una buena vida. Después de vender 120 millones de discos y tener 11 álbumes número uno en el Reino Unido, Stewart solo pide buena salud para él y sus hijos, y felicidad. "Y que al Celtic le vaya bien", concluyó.