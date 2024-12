Rodrigo Lussich contó qué piensa Juana Viale sobre Wanda Nara: "Para ella es una..."

El conductor de Socios expuso sin pudor el crudo pensamiento que tiene Juana sobre su colega de Bake Off.

Juana Viale no temió a la hora de exponer su enojo con Wanda Nara por haberse quedado con el Martín Fierro de Moda al Mejor estilo Femenino en Conducción . Ante esto, Rodrigo Lussich decidió meterse en la polémica y confesó qué es lo que la nieta de Mirtha opina sobre quien le arrebató el premio.

“La que puede, puede y la que no cocina”, lanzó Juana Viale con picardía para fulminar a Wanda Nara por haberle ganado el premio. Es por eso que Rodrigo Lussich contó la verdad de esta disputa mediática: “Esto es ‘Divinas y Populares’, exactamente. Porque Juana se jacta de que todos los domingos sale con vestidos de alta costura, de Gino Bogani”.

Y aclaró cómo se elevaron los problemas: “Pero al mismo tiempo sufre porque no le dieron el Martín Fierro de la Moda, y se lo dieron a Wanda que, para ella es una groncha ¡Y sí! No lo dijo, pero lo pensó, y como la televisión es servicio nosotros se lo traducimos a ustedes”.

“Una se viste peor que la otra, pero la otra no sabe hilvanar una frase. Nunca nos han visto sentados en la mesa de Juana ¡Ni nos verán! ¡Y ahora que hablamos, menos! Ahora sí, Viale tiene una fineza que Wanda jamás podrá emular”, opinó Rodrigo Lussich luego de deschavar los pensamientos más crueles de Juana Viale.

Por su parte, Adrián Pallares eligió un bando y le soltó la mano a Wanda Nara: “Yo voy a decir una cosa autorreferencial, en mi casa mis hijas ponen el programa para ver qué se pone Juana, de verdad, después vemos el programa, pero sí miran eso”.

Qué dijo Juana Viale sobre Wanda Nara por los Martín Fierro de Moda

En el primer programa luego de perder en los Martín Fierro de Moda, Juana Viale expuso su fastidio: “Miren qué belleza este vestido. La Pantera rosa… qué belleza lo que hizo el auténtico Gino Bogani para los premios que perdimos frente a Wanda.. La cosa es así, es ganar o perder, ¿pero quién se viste con una alta costura todos los domingos? Solo yo de la mano de Gino y todo mi equipo”

Fue así como decidió apuntar contra Wanda Nara, y no así contra quienes tomaron la decisión de darle el premio. “No tengo Martín Fierro pero tengo un Bogani. La que puede, puede; y la que no, cocina”, lanzó pícara haciendo alusión a que su colega está en Bake Off.