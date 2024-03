Romina Malaspina mostró cómo es su rutina en el gym: cuánto levanta

Malaspina 1.jpg

"Volví a entrenar hace poco y todavía no levanto mucho peso. De hecho, no hago sentadillas porque no me gustan. Pero 70, 80, 90 por ahí", confesó Malaspina al ser cuestionada sobre el peso máximo en sentadillas. Además, expresó su deseo de retomar una pasión que ha quedado en el olvido: "Yo quiero volver a jugar al básquet hace mil. Tiren datas de canchas en Buenos Aires así vuelvo".