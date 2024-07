Rosina Beltrán de GH viajó a Europa por trabajo y mostró el blooper que le pasó

las-aventuras-de-rosina-beltran-de-gran-hermano-en-francia-se-perdio-y-termino-descalza-4MTKZI6CAVHRPA7KWDJBKJ422U.avif El posteo de Rosina Beltrán.

“Me están por dar diez ataques. En Francia, nadie entiende inglés, nadie entiende español. No me puedo comunicar”, dijo la uruguaya. “El estrés que me agarré en el taxi. Ahora les voy a dejar el video. El taxista se perdió y yo no sabía ni un pomelo dónde estaba y quería llegar al hotel”, continuó Rosina, describiendo el inesperado percance que se encontró al arribar a París.

“Me hablaba en francés y yo no entendía nada. Yo le hablaba en inglés, no entendía inglés. Le hablaba en español, no entendía español. Estuvimos una hora y cuarto buscando el hotel”, le contó la ex GH a sus Rositas en los videos que subió a redes.

El increíble blooper que protagonizó Rosina Beltrán

Celular en mano, Rosina Beltrán siguió compartiéndole a sus seguidores su tour por Francia. Incluso, las picardías que hizo para poder sortear una extensísima fila para sacar el ticket para subir a la torre Eiffel.

“Lo que es la cola, ¡por Dios!, para comprar el ticket para subir a la Torre Eiffel. Vamos a ver si me puedo colar de alguna manera”, describió Beltrán.

“A veces hay que ser rostruda. Esta genia me dejó pasar. No tuve que hacer toda la cola. La vista es increíble. Hasta hay un bar acá arriba. ¡Qué impresión! Está muy, pero muy alto”, agregó la ex GH, una vez arriba.

“Después de una hora de caminata, llegué al Museo del Louvre. Y miren cómo estoy. Descalza porque no aguanto más mis pies”, contó Rosi, con las zapatillas en sus manos.

“Este museo me lo recontra recomendaron. Es hermoso, como de cristal. Y toda esta zona es una maravilla. Hay unos parques con mucha naturaleza. Lo amé”, finalizó Rosina Beltrán, dando cuenta de lo que fueron sus primeras 24 horas en Francia.