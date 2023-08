Sabrina Rojas reveló por qué su reconciliación con el Tucu López está en veremos: "A él le cuesta..."

“Cuando el problema no es mío, no tengo más ganas de salir a justificar, explicar. No me banco ni el rumor, y cuando todo decanta, ya está. Era su problema, su quilombo y que lo solucione él. Me corro porque me nace, ‘no se está hablando de mí así que solucionalo’”, le dijo a Catalina Dlugi en La Once Diez.