Sabrina Rojas reveló si con Luciano Castro ya no pasa nada

Si bien hace ya varios años atrás que la relación entre Sabrina Rojas y Luciano Castro se rompió, muchas veces uno o el otro vuelven a ser noticia en los medios de comunicación de la farándula por hablar o referirse a su ex pareja. En este caso, la conductora dio algunas revelaciones respecto a su ex que dieron que hablar.

Es que, desde su separación, Sabrina no teme a hablar y a opinar sobre cualquier cuestión que le consulten con respecto al galán de TV. Ella no esquiva a opinar al respecto sobre su vínculo con el padre de sus hijos, o también de los nuevos vínculos amorosos de él con otras parejas, ya que en fin también tendrán relación con sus hijos.

Sabrina Rojas y Luciano Castro.

Sabrina Rojas sobre su actual relación con Luciano Castro

En su paso por el programa matutino de América TV, a la actriz le preguntaron como es su actual vínculo con su ex marido, a lo que ella contó que por momentos es bueno y por otros no tanto, y entonces la conductora indagó: “¿Lo soltaste a Luciano?”.

En ese marco, Sabrina dijo: “Es muy difícil de explicar. Me chupa un huevo que me digan tóxica porque hay mucho que explicar y no me interesa. Pero creo que en un punto ninguno de los dos nos soltamos. A veces uno intenta soltar, pero la otra persona se aferra a vos en distintas situaciones como familia. Nos resolvemos cosas que también él podría pedirle a una novia o un amigo, pero recurre a mí para que lo resuelva”.

Sin embargo, fue tajante contando que ya no le gusta más Castro, y explicó cuando le preguntaron si volvería con él después de un tiempo: “Te juro que no. Lo adoro, pobre mi alma, pero es todo lo que no quiero de un hombre en mi vida”.

“Ya está, ya lo viví durante 12 años, ya hice lo mejor que pude, lo traté de mejorar. Hay veces que uno tiene que modificar cosas que no están buenas. Yo creo que me crucé en su vida para hacerle valorar otras cosas. Hemos sido un buen equipo, en el que hemos sacado lo mejor de cada uno”, contó.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre la relación de Castro con Siciliani

Cuando Pamela David le preguntó por la actual relación de su ex, dijo: Cero, no me impactó. Yo hace tres años que estoy separada. Creo que mis hijos ni saben que su padre tiene novia. Yo tuve encontronazos con Flor porque se metió con mi maternidad”.