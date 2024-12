Santiago del Moro contó que siente por Marley

image.png

De hecho, Ángel de Brito quien tuvo a Marley en un móvil en LAM y le contó que intentó reconciliarlo con Santiago del Moro, pero que no pudo lograrlo por la repuesta del encargo de Gran Hermano.

“Intenté reconciliarlo con vos. Le dije que vayan a tomar un café juntos y me respondió 'yo no tengo nada que aclarar con él, el café lo tomo con vos'", aseguró Ángel de Brito contando la repuesta que recibió por parte del conductor de Gran Hermano cuando le preguntaron por Marley.

Marley habló sobre su pelea con Santiago del Moro: "Fui a su programa, se fue y no me saludó"

Para sorpresa de muchos, si bien ambos son conductores de Telefe, Marley expuso que su relación con Santiago del Moro ha dejado de ser buena. Se debe a que expuso algunas actitudes del conductor de Gran Hermano que dan a entender que hace un tiempo está ofendido.

Si bien Santiago del Moro no hizo alusión al problema, desde hace varios días que se corre la voz sobre esta mala relación. Es por eso que Marley no quiso hacerse el desentendido y se animó a hablar sobre su situación con su colega. Es por eso que remarcó que los problemas no vendrían de su parte, sino que serían desde el otro sector.

“Te juro. Yo he ido al programa de él, a ¿Quién quiere ser millonario?, y cuando él cambió de canal, me llamó y me dijo ‘pasó a Telefe’. Le dije ‘bienvenido’ y yo he ido a su programa, pero más allá de esa relación no tuvimos nunca nada”, indicó sobre la buena onda que intentó sembrar, pero que jamás logró dar frutos.

Es por eso que Marley no sólo no analizó, sino que contó un cruce que tuvieron que expone la mala relación: “Él es bastante particular. ¿Viste que es de irse? O sea, yo fui a su programa, se fue y no saludó. Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo, te juro. No es que me ofendo, pero, son esas cosas de que vas a un programa, me senté ahí y después...”.

“Yo no sé si ese día se enojó por algo conmigo o qué. Yo hice una hora y media del programa ese día. Capaz que se había enojado porque yo me quedé ahí y de repente vi que se fue y no me viste. Capaz ese día se enojó conmigo por algo y no me saludó”, expresó intentando imaginar qué le pudo haber molestado. Por lo que aseguró que de su parte no hay inconvenientes: “Si algún día tengo un programa, supongo que vendrá, pero no tengo un problema con él”.