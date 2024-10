Sarah Jessica Parker eligió una marca argentina para la serie: quién es el diseñador

La actriz es la protagonista de And just like that y eligió para la tercera temporada lucir una prenda diseñada por una argentina.

No se necesita ser experto en moda para confirmar y reconfirmar que Sarah Jessica Parker es un ícono de la moda. La actriz que le da vida a Carrie Bradshaw en la exitosa serie Sex and the City llamó la atención por una prenda que dejó ver de cara a la nueva temporada de And just like that.