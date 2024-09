Se acerca el debut: Susana Giménez llegó a la Argentina para volver a la TV

Susana-Volvió.jpg

Jorge Rial lanzó una fuerte chicana contra Susana Giménez antes de su regreso a Telefe

Susana Giménez estaba lista para regresar a la televisión el domingo 15 de septiembre por la pantalla de Telefe. Sin embargo, a menos de 48 horas de su debut, el llamado de Karina Milei cambió los planes, porque se iba a presentar en cadena nacional el Presupuesto 2025 por el propio Javier Milei por lo que la grilla debió modificarse.

Pero ahora parece estar todo listo para el momento del regreso de una de las mayores divas del país a la pantalla chica luego de cinco años de espera. Y si bien los fanáticos y el público en general están ansiosos con su retorno, hay algunos que lo ven de otro modo, como el caso de Jorge Rial, quien lanzó una picante chicana contra su colega.

Jorge Rial apuntó irónicamente contra Susana Giménez en las redes

Será finalmente este domingo 22 de septiembre cuando Susana Giménez vuelva a conducir su clásico programa por Telefe. Recordemos que la diva se despidió el 15 de diciembre de 2019 del ciclo que condujo desde fines de los años ochenta.

Rial.jpg Jorge Rial y Susana Giménez

Si bien la nueva temporada de su programa iba a llegar a la pantalla del canal el pasado domingo, Giménez tuvo que postergar el reestreno del ciclo por la presentación en la Cámara de Diputados del Presupuesto 2025.

Los televidentes esperan con ansias el retorno de Susana a la televisión y en las redes se ha hablado sobre este tema. El periodista Guille Barrios compartió una foto con la que Telefe promociona a Giménez con su nueva temporada y le consultó a sus seguidores de X (@OkGuilleBarrios) si van a ver a la diva este domingo.

Jorge Rial reposteó la publicación del comunicador, pero no con la intención de responder esta pregunta, sino con otro fin. "Al que quiero ver es el que hace el Photoshop", lanzó el conductor de Argenzuela, haciendo referencia a la imagen de Susana Giménez.

Rial.jpg Jorge Rial

Esta no es la primera vez que el periodista apunta contra la artista. En Radio 10, Gustavo Sylvestre le consultó en el pase "¿Vuelve Susana? "'¿Para qué?', sería la pregunta. '¿Para qué volvería Susana?', no lo sé. Es probable, debe tener un contrato vigente, calculo. A Telefe tal vez le conviene más tenerla en pantalla que afuera. Podrá arrimar algunos auspiciantes con Susana al aire", respondió irónicamente Jorge Rial.

E insistió: "Pero no entiendo la vuelta de Susana, de verdad”. “Y aparte en una televisión que no la requiere hoy y que puede ser un fiasco", opinó Sylvestre. "Tal vez sirva para retirarla definitivamente, porque no es Mirtha", concluyó tajante el ex Intrusos.