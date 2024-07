Se apagó la luz: Bautista es el ganador de Gran Hermano

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/granhermanoar/status/1810156304364614057?s=46&partner=&hide_thread=false El show terminó. Bauti apagó las luces de la casa más famosa



La transmisión comenzó a las 21.30 con la Blue Carpet conducida por Robertito Funez Ugarte y La Tora, ex participante del ciclo. Por la alfombra pasaron todos los participantes del programa de Telefe, entre ellos, Martín quien reconoció que quiere que gane Bautista. También hicieron su ingreso al estudio Chula, Isabel, Rosina, Manzana y Virginia. La pareja de Florencia y Damián apostó a que el ganador de esta edición debe ser Emmanuel.

"En una crisis tan profunda en el país, es bueno que la gente pueda pensar en otra cosa", dijo Ceferino Reato, panelista del ciclo. "El reality es entretenimiento", agregó.

El último brindis

Pasadas las 22.50, Santiago del Moro hizo su primer ingreso a la casa y dialogó con los tres finalistas del ciclo. En ese momento le pidió a Nicolás, Bautista y Emmanuel que brindaran y al mismo tiempo dijeran algo sobre las instancias finales. El primero en hablar fue Nicolás que dijo: "Estar acá es muy fuerte. Quiero agradecer a todos. Estamos muy contentos de estar acá y sabemos que esto termina y arranca algo nuevo".

Luego fue el turno de Bautista, el uruguayo, acotó: "Sé que hay mucha gente que nos sigue y mira el programa. Estamos muy agradecidos. Me gusta la gente que está ahí mirando. Estar acá no es fácil. Gran Hermano es un laburazo. La venimos remando durante mucho tiempo. Pase lo que pase me voy a ir con la frente en alto. Mientras yo salga de esta casa y mi vieja este orgullosa de mi, basta."

Por último fue Emmanuel quien tomó al palabra. "Si no fuera por la gente no estaría acá. Estoy muy contento de haber llegado hasta acá. Escucharon mis luchas. Gracias por quererme como soy", cerró el estilista.

El tercer puesto

Pasadas las 23, Santiago del Moro hizo un nuevo ingreso a la casa de Gran Hermano para anunciar el nombre del jugador menos votado. Fue así que el conductor del reality comunicó a los tres jugadores que Nicolás obtenía el tercer puesto. "Llegó el momento de partir. Nunca pierdas ese don de transmitir alegría, amistad y sensibilidad. Es una virtud que valoro mucho. Siempre pudiste reemplazar lágrimas por risas", lo despidió Gran Hermano.

Grosman obtuvo el 2% de los votos positivos. El tercer puesto en Gran Hermano se llevó como premio 5 millones de pesos o una casa, un año de cerveza gratis y una moto.

Se abrió el casting para el 2025

En la noche del miércoles, Del Moro visitó la casa de Gran Hermano y compartió una cena con Emmanuel, Bautista y Nicolás, los tres finalistas del ciclo. "A partir de ese momento queda habilitada la inscripción para el casting 2025", dijo el conductor que estará al frente de la próxima temporada. "Paciencia y ser uno mismo", dijo Emma dando un consejo a los próximos jugadores. Santiago anticipó además que "se viene muy power" la edición que viene y que será "salvaje".

Para anotarse hay que ingresar a Casting Gran Hermano (mitelefe.com) . Entre los items que hay que completar se encuentran las siguientes preguntas: "¿Tenés vínculo con algún famoso?", "Cuál es la palabra que mejor define tu personalidad?", "En caso de ganar el premio, ¿para qué lo usarías?", "Qué estarías dispuesto a hacer para ganar?", entre otros.