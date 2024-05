Se armó: el cruce entre Adrián Suar y Alejandro Lerner en la mesa de Juana Viale

El actor Adrián Suar y el cantante Alejandro Lerner protagonizaron un tenso cruce este domingo en la mesa del programa de Juana Viale , por el rol que debería tener el Estado según cada uno. Pese a ello, la situación no terminó con mayores inconvenientes, pero se notó cierta tensión en el aire.

Todo comenzó cuando el actor y productor televisivo deslizó que no todos tienen “la posibilidad de concretar sus sueños”, dando a entender que ahí es donde debería intervenir el Estado.

Con otra mirada, Lerner insistió en que “todos pueden” cumplir con sus metas y citó el caso de Diego Armando Maradona. "No, todos pueden. Los convencieron de que no pueden. Maradona fue Maradona porque él creía que era Maradona", argumentó, sorprendiendo incluso a la conductora.

"No creo en un Estado omnipresente, creo en un Estado presente"



Adrián Suar tuvo un cruce con Alejandro Lerner sobre el rol del Estado: "Somos muy pocos los que tenemos esa posibilidad de concretar los sueños".

Sin coincidir, y con Hernán Casciari apoyándolo, Suar sostuvo que, “a veces, el Estado debe estar para los que no pueden”.

"Yo estoy a favor de lo privado. Yo siempre me autogestioné, pero hay otros que no pueden", señaló el actor, y concluyó: "Yo no creo en el estado omnipresente, pero sí en el Estado presente".

Un emotivo recuerdo para Adrián Suar y Alejandro Lerner

Más allá del cruce ideológico, Suar y Lerner compartieron la historia detrás del icónico tema "Volver a empezar".

Suar, gerente de programación de eltrece, recordó cómo la canción surgió durante la producción de la telenovela "Rodolfo Rojas," protagonizada por Carlos Andrés Calvo.

Inspirado en una conversación con Suar sobre la trama de la novela, Lerner compuso la canción inmediatamente después de finalizar la llamada. Al día siguiente, presentó la canción a Suar, quien exclamó: "¡Sos un hijo de p...!".

"Volver a empezar" se convirtió en un himno de resiliencia y esperanza, reflejando la capacidad de la Argentina para superar adversidades y comenzar de nuevo.

Luquitas Rodríguez también robó protagonismo

El famoso streamer Luquitas Rodríguez sorprendió a Juana Viale durante su programa al hacerle un reclamo en vivo.

Rodríguez, conocido por sus transmisiones en plataformas digitales, fue invitado al programa de Viale para hablar sobre el mundo del streaming.

"Casciari"



Por este cortocircuito con Luquitas Rodríguez en la mesa de Mirtha.

Sin embargo, ni bien comenzó la entrevista, el streamer le señaló a Viale que nunca había participado en un streaming.

La conductora admitió que era cierto y Rodríguez aprovechó la oportunidad para explicarle la dinámica: "Es como tener una sola cámara, mirar y hablar ahí".

El hijo de Juana Viale

En la última emisión de "Almorzando con Juana", la conductora compartió brevemente cómo se encuentra su hijo Silvestre, luego de que su padre, Gonzalo Valenzuela, revelara públicamente su diagnóstico de epilepsia.

Durante una conversación con Benjamín Vicuña sobre la crianza de hijos adolescentes, Vicuña le preguntó a Viale cómo estaba Silvestre.

La respuesta de Viale fue concisa pero afectuosa: "¡Bien, bien. Lo amo, es un salvaje!".

Aunque breve, la respuesta de Viale transmite tranquilidad sobre el estado de salud de su hijo, a pesar de la reciente revelación de su padre sobre su condición médica.