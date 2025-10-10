Se conoció hace cuánto Nico Vázquez vive un romance con Dai Fernández

Divorciado de Gimena Accardi hace tres meses, Nicolás Vázquez habría comenzado un fuerte vinculo con su compañera de Rocky. ¿Le fue infiel a Accardi?

La historia de amor entre Nicolás Vázquez y Dai Fernandez suma un nuevo capítulo. Aunque ni él ni ella confirmaron su romance, y aseguran que “no hay nada para blanquear” , el entorno de los actores suma versiones que alimentan cada vez más esta relación.

Mientras Dai aseguró que todo este rumor es parte de la jugada mediática y aseguró que no blanqueará nada porque no hay nada para confirmar, Nico dejó en claro que el día que empiece un vinculo con alguien lo contará como hizo siempre. “Si no me ven es porque todavía no empecé nada con nadie”, aseguró el actor de Rocky.

Sin embargo, pese a que ambos calmaron los rumores, las versiones de que la relación es reciente y que pronto se vendrá el anunció se sigue alimentando con información del entorno más cercano de los protagonistas.

En las últimas horas trascendió en palabras de Yanina Latorre (SQP) que el actor y la actriz comenzaron un vinculo amoroso, pero apenas hace 15 días y no antes como se dijo en medio de la escandalosa separación con Gimena Accardi.

La conductora de América afirmó que “hace 15 días hay algo fuerte” entre ellos y remarcó que ella se convirtió en una figura clave para Vázquez en un momento de profunda vulnerabilidad emocional.

“Esta mujer (Dai Fernandez) se convirtió en su mejor amiga. Él estuvo muy roto, compartieron mucho camarín, soledad, lágrimas y nada pasó antes”, remarcó Latorre quien confirmó el romance.