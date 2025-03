Se filtró la durísima opinión de Benjamín Vicuña sobre los viajes de la China Suárez

El romance entre Mauro Icardi y la China Suárez sigue generando revuelo no solo por la intensidad con la que la pareja se muestra en redes sociales, sino también por la reacción de las exparejas de ambos. En especial, Benjamín Vicuña, quien estaría molesto con el nuevo ritmo de vida de la madre de Magnolia y Amancio .

Ante esto, Paula Varela sumó una información que revela el malestar de Vicuña. "El problema va a ser ahora con Benjamín, porque él está medio explotado, no está de buen humor. Está hinchado las bolas porque Pampita está en Estados Unidos y la China que va y viene de Turquía y a Milán. No puede organizar nada", explicó la periodista, haciendo referencia a un viaje pendiente del actor que estaría condicionado por la logística familiar.

Además, según Varela, Vicuña tuvo que modificar algunos pasajes de avión y ajustar su planificación debido a los movimientos de Suárez. "No la está pasando bien", agregó la panelista.

Vicuña 2.jpg La China Suárez

El conflicto en el cumpleaños de Magnolia

El enojo del actor con su expareja no es nuevo y quedó en evidencia durante el cumpleaños de su hija Magnolia, donde tuvo que compartir el evento con Mauro Icardi. El festejo se realizó el 10 de febrero con la presencia de la China, su nueva pareja y Benjamín Vicuña, quien, según fuentes cercanas, se sintió incómodo por la presencia del futbolista y la exposición mediática de sus hijos.

En Intrusos, Varela relató que Vicuña decidió no compartir fotos ni hacer publicaciones sobre el evento, a diferencia de Suárez e Icardi, quienes sí lo hicieron. "Él no se prestó ni para los canjes ni para subir nada de su presencia en este evento para no mezclar a su hija con esto que está viviendo la China", contó la periodista.

Además, leyó un mensaje de un allegado al actor chileno que dejó en claro su postura: "Está podrido, no le gusta que metan a los chicos en el medio. Todas las cosas privadas que suceden tienen que quedar en lo privado, no en lo público, por eso él no subió nada en redes".