Se supo quién es la modelo que se quiso levantar a Rodrigo De Paul

De Paul 1.jpg Sofía Jujuy

Ángel de Brito reveló que Sofía Jujuy quiso levantarse a Rodrigo de Paul

La historia tomó un giro inesperado cuando Ángel De Brito, conductor de LAM (América), insinuó que Sofía Jujuy también intentó acercarse a Rodrigo De Paul durante la fiesta. "De Paul está soltero, entonces puede ir con Rocío, con Jujuy… con cualquiera de las que estaba ahí", comentó De Brito, generando una ola de reacciones entre los panelistas del programa.

Marcela Feudale, panelista del programa, preguntó sobre la veracidad de estos rumores, a lo que De Brito respondió: "Sí, estoy tirando data. En off me animo a decirlo. Jujuy se quiso levantar a De Paul. Le gustó, qué sé yo. Por algo lo invitaron también, no es que eran íntimos amigos. Por ahí le gusta una, habla con la otra… Lo que hace todo el mundo, pero es De Paul, no puede ir a Esperanto a buscar".

El conductor también mencionó que hubo una conversación entre Sofía Jiménez y Rodrigo De Paul durante la fiesta. "Una charla hubo. No sé si ocurrió, si tuvieron sexo, si intercambiaron fluidos. Son dos pibes jóvenes, lindos, solteros…", añadió De Brito, sugiriendo un posible interés romántico entre ambos.

De Paul 2.jpg Rodrigo de Paul

Ángel de Brito aseguró que Mac Allister no estuvo con Rocío Robles

Tras una entrevista con Rocío Robles, De Brito reafirmó que la modelo no estuvo con Alexis Mac Allister, pero confirmó que se fue de la fiesta con Rodrigo De Paul. "Mac Allister, como lo dijo Rocío, se fue 3.45. O sea lo estaba relojeando para ver cuándo se le iban las presas. Presa uno se le fue. Entonces, como Jujuy no había picado con De Paul, Rocío Robles avanzó y se fue con De Paul a un departamento", aseguró De Brito.

En respuesta a los rumores, Sofía “Jujuy” Jiménez decidió aclarar su situación mediante una publicación en Instagram. En una historia, la modelo escribió: "No inventen porfi. Toy muy bien y muy tranquila", acompañando el mensaje con emojis de manos rezando y brillitos, buscando poner fin a las especulaciones sobre su relación con De Paul.