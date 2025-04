Sofi Martínez habló y contó la verdad sobre su relación con Diego Leuco

Sin embargo, al ser consultada directamente sobre el vínculo con Leuco, fue clara al destacar que la separación no eliminó el cariño mutuo. "“Nosotros nos queremos un montón. Es difícil cortar, me parece, del lado del cariño, porque nos queremos mucho los dos, entonces nos cuesta", expresó, en una frase que sintetiza el dilema de muchas parejas que, pese a no continuar formalmente juntas, no logran tomar distancia afectiva.

Sofi 2.jpg Sofi Martínez y Diego Leuco

Sofi Martínez habló de la distancia con Diego Leuco

La periodista también destacó el aprendizaje conjunto que vivieron durante su tiempo como pareja: "Creo que hemos aprendido mucho en los últimos años. Aprendimos del amor juntos, aprendimos del acompañamiento, de los vínculos, de las relaciones". Lejos de renegar del pasado, Sofi Martínez se mostró agradecida y consciente de lo compartido con el conductor.

En un contexto de rumores que apuntaban a una posible reconciliación —alimentados por encuentros recientes entre ambos—, Sofi prefirió no ponerle un rótulo a su presente sentimental. “La realidad es que no sé si vamos a seguir juntos o no, pero intentamos también que esas cosas que suceden queden para nosotros, porque ya bastante tenemos con lo que a nosotros nos pasa, como para también tener que dar explicaciones o comunicarlo. A veces ni uno lo puede explicar”, subrayó Sofi Martínez, marcando una postura firme sobre mantener en la intimidad lo que respecta a sus sentimientos más profundos.