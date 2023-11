Sofía Clérici le pidió a la Justicia que le devuelvan siete artículos de lujo que le incautaron

A pesar de que el escándalo nació hace ya más de un mes, todavía siguen sumándose capítulos al YateGate, especialmente, por parte de Sofía Clérici . Mientras Martín Insaurralde y Jésica Cirio intentan bajar el perfil lo más posible, la polémica mediática no parece querer retroceder ni un poco.

Sofía Clerici 1.jpg Sofía Clérici

"Se podría decir que la principal preocupación hoy de Sofía Clerici no son esos 600 mil dólares que le secuestraron de su casa", señaló el presentador de TN al iniciar el informe. "Sobre la plata no pidió nada, un pedido hizo, sí, a través de los abogados para que le devuelvan siete carteras Louis Vuitton", agregó Farella, revelando la particular solicitud de la modelo.