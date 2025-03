Sofía Gala, la hija de Moria Casán, contó cuándo le montaron una iglesia en su casa

Espectáculos La Mañana Moria Casán Sofía Gala, la hija de Moria Casán, contó cuándo le montaron una iglesia en su casa

Sofía contó como se se creó la iglesia en la casa de la vedette y habló sobre la pasión que tiene por los cementerios.







Sofía Gala sorprendió en el mundo del espectáculo con revelaciones sobre una pasión particular que tiene en su vida privada. La hija de la reconocida vedete Moria Casán se refirió a una pasión particular durante su participación en el programa "La Noche Perfecta: “Amo los cementerios, me siento muy bien en los cementerios”.

“Yo llevo a mis hijos tipo plaza. ¡Es hermoso!”, confesó Sofía. Luego de ser consultada por el conductor Sebastián Wainrach detalló: “Me gustan todos los cementerios y, a cada lugar que voy, trato de ir a los cementerios porque me da mucha paz. Hace poco fui a Jujuy y... ¿viste que los cementerios en Jujuy están abiertos 24 horas? Creo que vi un fantasma”, relató Gala, generando sorpresa y expectativa.

“A veces veo cosas que pasan pero ese día llego y me siento en una tumba a escuchar con mi parlantito ‘Magical Misery Tour’ de Los Beatles. De golpe, en otra tumba había un chabón que se me acerca y me pide un pucho en un lenguaje que yo ya no entendía”, sumó y dijo: “Mi pareja que estaba ahí conmigo me decía que era tucumano pero él no tenía acento de Tucumán, tenía un acento indescifrable”.