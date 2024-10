Soledad Pastorutti reveló cómo se enteró de la muerte de Gerardo Rozín

Es que La Sole estuvo muchas veces en La Peña del Morfi, no solo como invitada, en donde tocó una gran cantidad de veces, sino también incluso lo hizo temporariamente como conductora, cuando ya Gerardo Rozín no podía estar al frente del programa.

Por eso, cuando este domingo volvió al programa, no pudo evitar emocionarse y recordar a su querido amigo cuando le preguntaron qué significaba La Peña del Morfi para ella. “Me trae muchos recuerdos. Recién le decía Euge, imagínate cuando yo vine a La Peña, como conductora, me llamó Gerardo y ya me había contado en ese momento la situación”, reveló la cantante antes de agregar: “Entonces es como era una de las pocas que sabía todo lo que ocurría y estaba ahí apoyando en un momento difícil”.

La cantante admitió que a pesar de que ama el programa y le encanta ir, no puede evitar emocionarse al pensar que fue el lugar donde terminó unida para siempre con Gerardo Rozín. “Entonces me remueve muchos sentimientos, mucho cariño por todos los compañeros y bueno, muchos domingos sin dormir. Me sentí, recordé eso. Yo me venía de Arequito y allá salía como a las 4 de la mañana para estar acá. Fue muy lindo”, agregó.

Sole 2.jpg

A dos años del fallecimiento de Gerardo Rozín

“Es lindo, es como una gran familia La Peña, que acompaña a otra gran familia todos los domingos”, cerró Soledad Pastorutti. Desde 2015 y durante sus últimos años de vida, Gerardo estuvo al frente de distintas versiones de Morfi. El ciclo se convirtió en La Peña de Morfi en los últimos años y era un éxito los domingos al mediodía convocando a los más importantes artistas. La última vez que se lo vio al frente de La Peña de Morfi fue el domingo 26 de diciembre, en el cierre del ciclo 2021, sin embargo, siguió muy conectado con el programa hasta que en Marzo del 2022 a su 51 años de edad, falleció producto del padecimiento de una enfermedad terminal.