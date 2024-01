Susana Giménez anunció su regreso a la televisión: cuándo estrenará su programa

Cuándo vuelve Susana Giménez a la Argentina

Uno de los motivos por los que Susana Giménez podía llegar a regresar al país, de nuevo, era si cambiaba el gobierno, lo que finalmente pasó. Frente al notero de Socios del Espectáculo, la conductora confirmó que regresa a Argentina.

Pero no solo eso, sino que volverá a la televisión. La diva le comentó al micrófono del movilero: “Vuelvo en el invierno a Argentina”. Ante esta afirmación, el notero preguntó: “¿Volvés a la tele?”.

“Sí, ya está confirmado. Voy a hacer mi programa”, sostuvo la conductora estrella. De esta manera, Susana Giménez informó que vuelve al país para conducir su clásico programa de entretenimiento, luego de varios años. Hace un tiempo que se sabía que la conductora estaba negociando su regreso a la televisión. Esta vez fue ella quien dio la primicia, por lo que se espera que en unos meses pise suelo argentino.

La famosa conductora había anticipado hace unos meses en LAM su negociación con Telefe. “El clásico, yo no quiero hacer otra cosa, me ofrecieron otras cosas pero no las hice porque no eran para mí. Mi programa sí me gustaba: una buena entrevista, una súper estrella que venga de visita, un musical”, señaló ante la consulta de su vuelta a la conducción.