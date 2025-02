Susana Giménez fulminó a Pampita y la trató de "tonta" luego de su polémica entrevista

En una entrevista con Jonatan Viale para ¿La Ves? (TN), Susana no ocultó su enojo por la actitud de Pampita durante su programa de Telefe. La diva se mostró molesta porque la modelo evitó dar detalles sobre su ruptura, a pesar de que había recibido un pago por su participación. "Me dio bronca que no hablara y que este ‘te amo, te amo’. No, no me amás nada, no hablaste el otro día, tonta, y le habían pagado 10.000 dólares", disparó sin filtro.

En LAM (América TV), Pampita explicó su postura y confesó que desde un principio había advertido a la producción que no hablaría de su expareja. "Cuando me invitó Luis Cella, la primera vez que hablamos, le dije: 'Yo no te voy a servir porque no voy a hablar de nada, no voy a hablar mal del padre de mi hija. No te sirvo como entrevistada porque no es algo que me vas a poder convencer de que dé el brazo a torcer'", relató la modelo.

A pesar de su advertencia, la producción insistió en llevarla al programa asegurándole que su presencia sería valiosa más allá de lo que dijera. "Dijeron que iba a salir todo bien y salió todo mal", expresó Pampita.

Susana 2.jpg Susana Giménez

El reclamo de Susana Giménez y su versión de los hechos

Durante la charla con Jonatan Viale, Susana también recordó que se encontró con Pampita en la gala de los Personajes del Año de la revista Gente y allí le reprochó su actitud. Según su relato, la modelo le respondió que ya había dejado en claro que no hablaría de su vida privada.

"En algunos portales leí que decían que le pagamos 30 mil dólares, yo llamé a la producción, les consulté y me dijeron que le pagaron 10 mil", agregó la diva, dejando en claro que el monto que recibió Pampita fue significativamente menor al que se rumoreaba.

Además, cuando Viale le mencionó a la modelo, Susana no ocultó su malestar: "Te dije Pampita y se te transformó la cara", comentó el periodista. Inmediatamente, la conductora respondió con sinceridad: "No soy amiga, ella es cariñosa conmigo y yo fui cariñosa con ella cuando pasó lo que le pasó".