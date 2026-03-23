Susana Roccasalvo mandó "a trabajar" a sus colegas y estalló la guerra

La exparticipante de MasterChef Celebrity respondió a los rumores de mala onda entre sus compañeros del reality que coronó a Ian Lucas.

Susana Roccasalvo estalló de furia este domingo tras un informe de Infama (América) en el que hablaron sobre las supuestas internas entre los participantes de MasterChef Celebrity.

Entre las situaciones que revelaron en el ciclo de espectáculos, mencionaron que no hay un grupo unido entre los participantes y que la buena onda solo habría sido en los momentos de grabación y muy lejos de lo que muestran en redes sociales.

La primera en reaccionar a estas versiones fue Roccasalvo y lo hizo sin pelos en la lengua. "Lo único que les digo (a la gente de Jotax) toda la basura que vendieron hoy sobre la gente de MasterChef es totalmente mentira".

Y continuó: "Laburen muchachos, laburen. No vendan carne podrida al público. Es todo mentira. Nadie está peleado, todos nos llevamos muy bien".

Su enojo no frenó y mandó a trabajar a sus colegas. "Trabajen, hagan investigación. Tienen toda la semana para un solo día de domingo nada más".

No es la primera vez que reflotan los rumores sobre una mala relación entre los ahora exparticipantes del reality de Telefe. Las versiones surgieron en medio de las ausencias de algunos famosos en cumpleaños de compañeros.

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Ian Lucas ganador de MasterChef Celebrity

Con la presencia de seres queridos a la espera de una resolución, Ian escuchó por voz de la conductora que inesperadamente era el nuevo campeón del certamen que cautivó a millones de fanáticos diariamente. Aquel joven de 27 años que brilla en las redes sociales se impuso en la televisión y marcó territorio.

En el mundo de la tv probablemente un desconocido, pero en redes sociales no para de sumar seguidores: en Youtube suma mas de 37 millones de seguidores, 17 millones en Tik Tok y seis millones en Instagram. No fue el azar lo que logró eso, sino que es un trabajo arduo desde los 13 años cuando empezó a incursionar en el mundo redes como distracción ante la separación de sus padres.

Ian Lucas campeón portada

Participó en series de Disney O11CE y Soy Luna como también fue parte del certamen de canto Laten Corazones que se emitió por Telefe. Allí cantó junto a su padre Gustavo de Mendoca. Sin embargo, su madre también es importante en su vida.