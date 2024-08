Tamara Pettinato asegura que no renuncia a Bendita y Beto Casella se hartó: "No dimensiona la bronca"

IMG_2407.jpeg

“Tamara no hizo una autocrítica. Desde la aparición de los videos, tomó 3 o 4 malas decisiones”, acotó Walter Queijeiro.

“Se la trató bien el viernes”, advirtió Horacio Pagani, otro de los compañeros del ciclo de El Nueve. “No tengo dudas de que la está pasando mal, pero es una situación muy incómoda para todos”, sumó otra de las panelistas del programa.

Y Casella dio por finalizado el tema: “Siendo las 21.05 no hablo más del tema. Que se encargue la producción. Yo no soy el dueño del canal para tomar decisiones”. “Y mirá que estoy diciendo solo el 25% de las cosas que pienso (sobre el tema)”, concluyó el periodista.

Los chats que compartió Casella

Este lunes, Beto Casella reveló los WhatsApp que le había enviado la panelista de Bendita (el nueve) donde dio a entender que no volvería más al ciclo que conduce el periodista. “No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes y cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en las redes dicen”, leyó Casella en el programa de streaming que conduce Ángel De Brito.

“Es una cuestión de clima. La idea era preservarla a ella. Yo ya había manifestado que no podía despedirla”, dijo el conductor del exitoso ciclo de El Nueve sobre la decisión que habían tomado desde la productora sobre el presente de Pettinato.

Incluso, en A la tarde (América), Luis Bremer dialogó con la panelista y también negó la renuncia. “Me dice tres palabras: “No. No renuncié””, dijo el periodista en el ciclo que conduce Karina Mazzoco.

Bremer quiso saber si le habían pedido que no vaya esta semana, a lo que la hija de Roberto Pettinato confirmó el pedido.

Por su parte, Daniel Ambrosino agregó que “la situación contractual de Tamara con el canal que es muy importante, porque hasta ahora eso no lo sabíamos, y es un dato bueno para agregar. Dice que (Tamara) no tenía contrato con el canal. Está por bolo actoral. Venía cuando la producción se lo pedía. Esa es la información que me surge desde las altas esferas del canal, (…) y ella no está por contrato, sino que está por bolo”.