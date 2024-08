Tamara Pettinato pegó el portazo y renunció a Bendita TV: "fui maltratada"

Embed Tamara Pettinato

“No vuelvo más a Bendita después del maltrato que me dieron y cuando no estuve “

La renuncia de Tamara Pettinato

“Todo, chicos, minuto a minuto y tal cual me llega. Porque yo, como me comí la de Godzilla del minuto a minuto el día que apareció el vídeo, me parece que es de honestidad con la gente, con ustedes, contar todo tal cual”, aclaró el conductor sobre su actitud al leer el chat privado.

Pettinato escribió “no vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes y cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en las redes dicen…”.

“No es solo las redes, es una cuestión de clima. Y de verdad, créeme, que la idea era preservarla a ella. Yo ya lo había manifestado. Está el tape, chicos, del viernes. Yo no la puedo despedir. Yo no puedo. Pero ahora sí entiendo que se está yendo sola”, respondió Beto.

Tamara Pettinato

De Brito lo aconsejó que “quizás cuando se le pase el enojo lo puedan arreglar. O no”. “Está abandonando. Te está haciendo un favor”, cerró Ángel.

Tamara Pettinato en el sillón de Rivadavia

Luego de su reaparición en la TV y en la radio para hablar del escándalo con Alberto Fernández, se volvió a filtrar un nuevo video donde Tamara Pettinato aparece sentada en el sillón presidencial en la Casa Rosada y le vuelve a decir "te amo" al expresidente, hoy imputado en una causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez.

El video fue difundido por el medio Infobae y es del mismo encuentro en Casa Rosada que trascendió días atrás, en el que se la ve a la panelista tomando cerveza en el despacho presidencial.

Tiene una duración corta y se escucha a Alberto Fernández decirle "ahora tenés que decírmelo". Luego, Tamara Pettinato le responde: "Te amo mucho, te amo", a lo que el expresidente le pregunta "¿Estás segura?". A modo de chiste, la conductora le contesta: "Más o menos. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar”.

“Pero, ¿me amás o no me amás?”, insiste Alberto Fernández en la grabación mientras registra el momento con su teléfono celular. “Te amo. Y por eso te voy a matar ahora”, concluye Tamara Pettinato.

Se trata del tercer video que se filtra de la intimidad de un almuerzo compartido, todos ellos grabados por Fernández.

Los tres videos tienen en común que fueron filmados de la pantalla de un celular. Fue Fabiola Yáñez quien los grabó, de un teléfono de Alberto que le había entregado a su hijo Francisco para que mire videos en youtube kids, según contó más tarde.