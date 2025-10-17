Thiago Medina reapareció en redes y mostró el cambio físico a una semana del alta

El exparticipante de Gran Hermano compartió una foto con sus seguidores y sorprendió con su recuperación después de estar 28 días internado.

Thiago Medina reapareció en las redes sociales luego de estar 28 días internado en terapia intensiva y luchar por su vida. El exparticipante de Gran Hermano sorprendió con su rápida recuperación y, en las últimas horas, mostró cómo sigue su tratamiento en casa rodeado de su familia y amigos.

“Hoy caigo en la realidad, no puedo creer todo lo que pasó” , escribió en una historia que compartió en su perfil de Instagram. En la publicación que acompañó de una foto frente al espejo donde se ve su cambio físico tras la internación.

De buen semblante y con ganas de volver a su rutina cotidiana, reconoció que “ estoy feliz de estar vivo” . El posteo lo musicalizó con el tema “Aprender a volar” de Patricia Sosa, un claro mensaje de que sus pequeños pasos son parte de un gran proceso de recuperación que tiene por delante.

Acto seguido, se refirió a su cambio físico. “Entre todo lo que me pasó también bajé 20 kilos”, reveló el influencer de 22 años y celebró, al mismo tiempo, su aumento de peso. “Les quiero mostrar que desde que salí del hospital aumenté dos kilos”.

Thiago Medina

Thiago sigue su recuperación y comparte a diario con sus seguidores cómo es el proceso. De hecho, Daniela Celis dijo que el joven vive con ella en un barrio privado donde alquilan. “Está en casa, viviendo con nosotras; él está feliz con sus hijas. ¡Le preparamos una habitación para que esté solo y cómodo! Este es un proceso de rehabilitación, con kinesiología”, contó Pestañela en redes.