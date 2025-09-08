Tiene 75 años, tuvo más de 48 puntos de rating y sueña con volver a la televisión

En diálogo con La Nación, una exconductora de un programa infantil que marcó historia con el rating contó detalles de su carrera

Elvira Romei fue una de las grandes personalidades que se destacaron en la historia de la televisión con un rol protagónico en programas infantiles. Principalmente con el programa Magimundo, donde leía cuentos, entonaba canciones, entre otras actividades entretenidas para niños, que en otra etapa de la televisión argentina alcanzó los 48 puntos de rating, una cifra histórica y que con la llegada de nuevas plataformas es imposible alcanzar.

En diálogo con el medio La Nación contó: “Mi concepto era el de crear, crear cosas, con las manos... de crear si querían un poema, una canción”, y afirmó también que el programa estaba "bien producido", como uno de los puntos para lograr el éxito alcanzado, y con la presencia de Daniel Brofman Aguilar, el autor de las canciones que entonaba. “Mi amigo, mi novio, el padre de mi hijo y el abuelo de Katana (hija de Juan Manuel, su hijo)”, dijo sobre Daniel.

Comenzó su carrera televisiva a los 22 años cuando fue aceptada por Alejandro Romay, un histórico de la TV. Luego, emprendió otros caminos. “Cuando se termina mi trabajo con Romay, después de nueve meses, me fui a pedir trabajo al viejo Canal 7, que estaba en Viamonte y Alem, y ahí hice un carrerón. Tuve la posibilidad de trabajar como periodista y hacerle una pequeña nota de color al General Perón . Era un 6 de enero de 1974, el año en el que murió. Hacía mucho calor y estaban entregando los juguetes por el día de Reyes”, contó.

Elvira

Y detalló: “No se esperaba a Perón. Habían dicho que iban a estar José López Rega (era Ministro de Bienestar Social de la Nación) e Isabel, como primera dama. Y detrás aparece Perón y dije ‘le voy a hacer una nota como sea’. Tenía el micrófono de Canal 7 y empecé a los gritos, ‘General, general, general’". Luego de ese intercambio Perón le pidió que entreviste a Isabelita y Rega, y tuvieron un intercambio risueño: “Volví a Perón y le dije entre risas: ‘General, con esta nota me van a aumentar el sueldo’. Y largó una carcajada. La cuestión es que la nota se pasó durante 15 días sin parar".

En 1976 con la última dictadura militar Elvira quedó sin trabajo. Más tarde luego de la situación que le tocó atravesar decidió buscar nuevo futuro en la televisión con Canal 9 y en consecuencia otras ofertas que llegaron con el paso del tiempo.

En 2020 los fanáticos de Cecile Charré, quien fue conductora de Telejuegos, pidieron junto a los fans de Elvira el regreso de ambas a la televisión, pero la pandemia frenó el deseo. “Me encantaría poder hacer algo... presentar películas, tener un ciclo de charlas, un espacio para poder conversar“, dijo en la entrevista.