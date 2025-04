Tini Stoessel agotó su show y lanzó una nueva propuesta para sus fans

El show de Futtura es el próximo 24 de octubre en Tecnópolis: "¡Ustedes se volvieron locos! Ya agotaron la primera función de Futtura y... hay una nueva función... No lo puedo creer y no están listos para lo que va a ser este show. Yo, avisé".

image.png

"Los amo. Gracias por el amor, gracias por haber estado ahí en lo que fue la previa. Todos los mensajes que mandaron durante este tiempo, no saben lo que significa para mí. Los amo con todo mi corazón", agregó Tini en un video en sus redes.

Para alegría de sus seguidores, se anunció la segunda fecha para el 25 de octubre. La Futturomanía está en marcha y genera felicidad en la cantante que es la primera en tener su propio festival repasando toda su vida profesional.

Tini Stoessel le cantó a su papá la canción que le compuso cuando estaba enfermo

En una presentación cargada de emoción y significado, Tini Stoessel protagonizó uno de los momentos más conmovedores del fin de semana en la televisión argentina. Invitada a La Peña de Morfi (Telefe), la cantante brindó un show íntimo donde repasó algunos de sus temas más populares y adelantó detalles de Futttura, su nueva gira. Sin embargo, fue una canción en particular la que capturó toda la atención y tocó las fibras más sensibles de los presentes: “Pa”, el tema que le dedicó a su padre, Alejandro Stoessel, durante uno de los momentos más difíciles que atravesaron como familia.

Embed - TINI - PA - LA PEÑA DE MORFI

La interpretación de “Pa” no fue una más. Tini cantó el tema con su papá presente, en un gesto de amor profundo que emocionó tanto a los presentes en el estudio como a los televidentes. Mientras la artista le cantaba, Alejandro la abrazaba visiblemente conmovido. “Te amo. No pensé que iba a poder cantarte”, expresó ella con los ojos vidriosos, dejando en claro que el momento la desbordaba emocionalmente. “Qué momento... Gracias, mi amor, te amo”, respondió él, también quebrado por la emoción.

El productor y padre de Tini compartió, además, cómo fue su reacción la primera vez que escuchó el tema. “Ella me mandó esta canción cuando estaba en Los Ángeles produciéndola y obviamente que a mí se me partió el corazón y no pude más que llorar. Pasamos como familia ese momento que fue muy difícil”, confesó Alejandro, haciendo referencia a la grave situación de salud que vivió en 2022, cuando fue internado de urgencia por una hemorragia estomacal. Su estado en aquel entonces fue tan delicado que, según él mismo relató, “prácticamente me desahuciaron y gracias a Dios hoy estoy acá acompañándola a ella, a Mariana y a Fran”.

El tema “Pa” forma parte del disco Un mechón de pelo, un álbum donde Tini profundiza en experiencias personales marcadas por el dolor, la lucha y la resiliencia. Esta canción, en particular, es un homenaje a su padre y al vínculo que los une, una relación forjada desde el amor y reforzada por los momentos difíciles que atravesaron juntos.

image.png

La escena se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron no solo el talento de Tini como artista, sino también su capacidad de transformar una vivencia personal en una obra artística cargada de sentido. La imagen de padre e hija fundidos en un abrazo mientras suena la letra de “Pa” se convirtió en uno de los retratos más sinceros del amor familiar.

Más allá del show y del contexto musical, lo que quedó claro es que La Peña de Morfi fue el escenario ideal para revivir públicamente una historia de superación, amor y gratitud. En tiempos donde muchas figuras del espectáculo suelen esconder sus sentimientos más profundos, Tini eligió compartir este momento íntimo con el público, regalando una postal genuina que quedará en la memoria de muchos.