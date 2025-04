Tini Stoessel le cantó a su papá la canción que le compuso cuando estaba enfermo

La interpretación de “Pa” no fue una más. Tini cantó el tema con su papá presente, en un gesto de amor profundo que emocionó tanto a los presentes en el estudio como a los televidentes. Mientras la artista le cantaba, Alejandro la abrazaba visiblemente conmovido. “Te amo. No pensé que iba a poder cantarte”, expresó ella con los ojos vidriosos, dejando en claro que el momento la desbordaba emocionalmente. “Qué momento... Gracias, mi amor, te amo”, respondió él, también quebrado por la emoción.

La tierna canción que Tini Stoessel le dedicó a su papá

El productor y padre de Tini compartió, además, cómo fue su reacción la primera vez que escuchó el tema. “Ella me mandó esta canción cuando estaba en Los Ángeles produciéndola y obviamente que a mí se me partió el corazón y no pude más que llorar. Pasamos como familia ese momento que fue muy difícil”, confesó Alejandro, haciendo referencia a la grave situación de salud que vivió en 2022, cuando fue internado de urgencia por una hemorragia estomacal. Su estado en aquel entonces fue tan delicado que, según él mismo relató, “prácticamente me desahuciaron y gracias a Dios hoy estoy acá acompañándola a ella, a Mariana y a Fran”.