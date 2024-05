Tini Stoessel dio su primer reportaje tras su mal momento de salud: qué dijo

image.png Tini Stoessel y su charla con Gabriel Rolón

Tini Stoessel habló con Gabriel Rolón sobre la depresión

Gabriel Rolón es un reconocido psicólogo y psicoanalista argentino, que fue quien guio la charla con la artista. Allí, él expresó que las canciones son muy profundas y tienen mucho de ella misma.

Tras eso, la Triple T afirmó: "Sí, tiene mucho de todas las emociones de lo que sería un duelo. En algún punto, por eso también elegimos contar esta historia y este álbum, con ese shock tan grande, que fue lo que le pasó a mí papá".

"Sentí que lo perdía, obviamente, porque aparte nos lo avisaron, nos dijeron que no había posibilidad de que él siguiese. Me di cuenta que lo de mi papá había sido una gota que había rebalsado un vaso lleno de agua".

Luego, la cantante indicó: "Me empecé a encontrar en lugares oscuros, en los que no sabía qué nombre ponerle, no sabía a quién recurrir, no sabía si contarlo o no, me daba vergüenza. Fue muy rápido, de sentir morir a mi papá a tener que estar arriba de un escenario sonriendo, que cuando llegaba a mi casa no entendía qué era lo que me estaba pasando".

"No sabía lo que era la ansiedad, lo que era un ataque de pánico, era lo que me estaba pasando, pero no sabía y tampoco lo hablaba. Cuando me di cuenta que no estaba hablando de esto, también me di cuenta que en realidad no había hablado un montón de cosas que me habían pasado a lo largo de mi vida. Después hubo muchas gotas que siguieron rebalsando ese vaso, que ese vaso fue mi alma, que explotó", agregó.

Además, expresó: "Me encontré un día en que yo no podía levantarme de la cama, pero no es que no podía porque no tenía fuerza física, sino porque mi alma me dijo 'no podés más'. Ahí me metí en un lugar de sensaciones y sentimientos que pensé que no iba a poder superar, que yo ya me iba a quedar para siempre en ese lugar oscuro".

Luego, contó el significado de una frase de una de sus nuevas canciones, que dice 'el miedo de dormir sola en mi propia casa': "Hacía 5 años, y mucho más después de lo que le pasó a mí papá, no hubo una noche en que yo haya podido dormir sola, ni en un hotel ni en mi casa... Saqué el álbum y a los tres días yo estaba durmiendo sola en mi casa".