Tini Stoessel habló como nunca sobre su salud mental: "Este año toqué..."

La fama y el éxito no siempre garantizan la felicidad. Y Tini Stoessel puede dar cuenta de ello. El 2023 fue un año muy duro para la cantante. Atravesó ataques de pánico, tuvo que suspender shows y se separó de Rodrigo De Paul . De eso habló por primera vez en Telemundo de Miami .

"Cuando yo decido hacer la gira por España y la de Estados Unidos, también decido suspender un montón de cosas. Porque necesitaba salir del pozo en el que estaba viviendo. Cuando me doy cuenta que claramente no estaba bien, le puse nombre a lo que me estaba pasando, hubo profesionales ayudándome... Este año toqué fondo en muchos aspectos de mi vida ", reveló la intérprete de La Triple T.

TINI STOESSEL.mp4 Durante una entrevista en Telemundo, Tini Stoessel habló sobres los problemas de salud mental que atravesó este año.

Relató, también, que entendió la necesidad de ponerle nombre a lo que le estaba pasando. "Pasé por una etapa de depresión, ansiedad, ataques de pánico... Fue un proceso difícil, -confesó Tini-. Cuando le puse nombre a lo que me estaba pasando entendí lo que me estaba pasando y empecé a poder verbalizar lo que me estaba pasando".

LOS ATAQUES DE PÁNICO DE TINI STOESSEL

Además de contar con ayuda profesional, para atravesar ese duro momento Tini transformó su dolor en música: "Sigo en sanación, pero poder convertirlo en música... Y hoy escuchar canciones y ver en cada canción cada capítulo de lo que estoy contando... Cosas de hace mucho tiempo, cosas de hace no tanto tiempo. Saber que mucha gente lo va a escuchar y va entender de lo que estoy hablando, creo que va a ser muy especial".

Los primeros indicios del dificil momento se vieron hace unos meses en Barcelona, cuando reveló que atravesaba ataques de pánico. "Hace tres semanas me era muy lejano poder volver a subir a un escenario, y fue una meta que me puse en mi cabeza. Y poder estar acá es un gran logro, gracias a ustedes por todo el amor que me brindan, muchas gracias de verdad, muchas gracias", confesó en medio de un show Martina Stoessel.

En ese momento, contó que: "Me costaba levantarme de la cama. No me veía capaz de volver a peinarme, de dar una entrevista... hace dos meses que estoy en terapia todos los días. Y acá estoy", confesó por aquel entonces Tini. Hoy está proceso de sanación, se habla de una reconciliación con Rodrigo De Paul y volvió a los escenarios con una fuerza renovada.