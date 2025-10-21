Topa perdió todos sus ahorros tras ser estafado por el tío de un periodista de LAM

El famoso conductor de programas infantiles reveló que fue lo que pasó con el empresario Enrique Blaksley.

El reconocido conductor de programas infantiles, Diego Topa , sorprendió al revelar que fue una de las víctimas de la millonaria estafa piramidal orquestada por el empresario Enrique Blaksley . El caso se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula ya que el estafador es el tío del periodista y panelista de LAM, Pepe Ochoa.

La estafa involucró a más de 300 personas y la confesión de Topa se dio a conocer luego de que se expusiera el vínculo familiar entre el estafador condenado y el periodista de espectáculos Pepe Ochoa. El tema resurgió en el contexto de una disputa televisiva entre Fernanda Iglesias y el panelista de Ángel de Brito, donde Iglesias ventiló la relación familiar para criticar a su excompañero.

El empresario Enrique Blaksley Señorans fue condenado y detenido por una estafa que afectó a más de 300 inversores, con un monto que superó los 185 millones de pesos. Ahora, el periodista Juan Etchegoyen fue quien reveló el nombre de Diego Topa como una de las víctimas famosas del entramado.

Etchegoyen comunicó en su ciclo Mitre Live que habló con el animador, quien lo autorizó a contar su testimonio. El conductor de programas infantiles brindó detalles sobre la pérdida que sufrió: "Yo fui uno de los estafados en los dos lotes que compré, era mi sueño, fui uno de los pocos que pagó todo en regla, años y años de juicio, ya lo solté, que la vida se encargue de hacer justicia".

A pesar del difícil momento, el actor y conductor se mostró resiliente y se enfocó en el lado positivo de su carrera. Topa destacó la continuidad de su trabajo como clave para reponerse de la pérdida: "Por suerte, jamás paré de laburar y volví a juntar dinero para poder pagar mi nueva casa y armar mi familia".

Pepe Ochoa contó detalles de un embarazo que lo puso feliz: "está de 4 meses"

En las últimas horas, el panelista de LAM, Pepe Ochoa, confirmó en su programa de streaming, El Ejército de la Mañana, que se emite por Bondi Live, una linda noticia que alegró al mundo del espectáculo. Es que el periodista anunció un embarazo que sorprendió a todos.

image

"Tengo confirmado el embarazo de Justina Bustos, está de casi cuatro meses", comenzó diciendo el conductor respecto a esta noticia, que generó mucha felicidad. Además, agregó: "Hablé con ella hoy a la mañana, me comentó este tema".

Justina publicó el fin de semana una foto donde se le veía una incipiente pancita que no dejaba lugar a dudas. La actriz nacida en Unquillo, Córdoba, está en pareja con el empresario gastronómico Máximo Pardo y espera su primer hijo con él.

La actriz concedió una entrevista para la Revista Ventoux y fue allí donde realizó el dulce anuncio. Todo ocurrió cuando la conductora le preguntó en qué se encontraba trabajando: "Ahora estoy embarazada, es muy loco. Va a ser mujer, nos enteramos ayer".

image

Justina Bustos formó parte de ficciones como "Las Estrellas" o "ATAV", pero también creó su propio documental a raíz de una experiencia traumática que vivió durante la pandemia del COVID. Ahora, junto a su pareja, viven el momento más hermoso y esperan con muchas ganas el nacimiento de la pequeña.