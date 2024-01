Tremenda denuncia contra la China Suárez: la ex novia de Lauty Gram contó que la amenazó y maltrató

"¿Es verdad que la China te quiso pegar?", le preguntaron a Madison Segreti. A lo que la joven explicó: "Yo no soy de hablar del tema porque yo sé diferenciar las cosas que pasan en la relación".

Y detalló: "No es algo que yo quiero contar para ir escalando, como puede decir la gente. Ni tampoco voy a negar que es una mujer hermosa. Esto pasó hace meses y hay más personas de testigo".

Luego, continuó la historia y dijo: "Yo no soy conocida por meterme en problemas o por hacer bardo. No estoy para cubrirle el ort... a nadie. Yo con él tengo cero problema. Yo le deseo lo mejor y siempre fue así y lo va a seguir diciendo porque es una persona importante pero ella fue muy mala conmigo".

Y para cerrar contó sobre el supuesto encontronazo con la actriz y actual pareja de su ex: "Esa secuencia que se dijo (de que me quería pegar) es verdad. Me quiso apurar a mí y a mi hermana, nos quiso sacar. En varias ocasiones ha dicho 'sáquenmela de acá que la cag... a piñas'. No fue sólo una vez. Ella tiene 31 años y yo tengo 18".