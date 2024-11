Tremendo: La Bomba Tucumana se tragó un tenedor

Gladys agradeció a la producción del Cantando por el acompañamiento y contó a sus seguidores, que en las próximas horas, le tienen que hacer una endoscopia. “Tengo dolor en la garganta aún. Me iban a hacer una endoscopia, pero quería sin anestesia y no la soporté”, cerró su descargo y pidió precaución a la hora de usar los utensilios para comer.

Embed - Primicias Ya on Instagram: "¡El drama de Gladys La Bomba Tucumana! Este jueves Gladys La Bomba Tucumana tuvo una impensada complicación durante las grabaciones del Cantando 2024 (América) y luego de ser atendida de urgencia, fue operada en el Sanatorio Güemes. “Hola amigos. Vengo de la guardia, hoy tuve un accidente y subo esta historia para contarles porque la verdad la pasé re mal, me asusté un montón y es para recomendarles que tengan mucho cuidado con los utensilios de plástico”, contó la cantante en un video. Acto seguido, detalló lo que ocurrió y explicó: “Hoy estaba en el canal grabando el Cantando y pinché un tomate de un ensalada que nos dan para comer en los cortes, y se ve que sin darme me tragué un pedazo, que es súper filoso. Tengan cuidado”. #labombatucumana #salud #operacion"