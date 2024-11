Trueno ganó un Latin Grammy y no se presentó a recibirlo: el motivo

Trueno no pudo recibir su Latin Grammy. La ceremonia que se celebró en el Kaseya Center de Miami galardonó al rapero argentino por el hitazo Tranky Funky en la categoría "Mejor fusión/interpretación urbana". Lamentablemente, no pudo subir a recibir su premio porque no se encontraba dentro del predio, sino en la puerta.

El artista compartió el momento en sus historias de Instagram donde tiene 9.8 millones de seguidores. “Acá, el primer artista en ganar un Grammy sin entrar a los premios, tomando un mate acá en la puerta. No me dejan entrar, pero ganamos. Argentina, en la casa” , expresó entre risas mientras se lo veía con mate y termo en mano.

Según trascendió, no lo dejaron ingresar a la Premiere del evento que condujo María Becerra porque no estaba vestido para la ocasión y no tenía la entrada; sin embargo, una vez que escuchó su nombre, pidió que lo dejen ingresar y explicó la situación. Así fue que, una vez en la ceremonia oficial, el joven de 22 años cantó su premiada canción, “Tranky funky” .

Embed - Diario LMNeuquén on Instagram: " Trueno no pudo recibir su #LatinGrammy El rapero argentino ganó un premio pero no lo dejaron entrar a la ceremonia y desde la academia tuvieron que recibir la distinción por él. Trueno compitió con Bizarrap y María Becerra en la categoría Mejor fusión/interpretación Urbana y venció a ambos con su tema “Tranky Funky”. "Acá el primer artista en ganar un Grammy sin poder entrar a los premios. Tomando mate acá en la puerta, no me dejan entrar....", dijo entre risas. Toda la información, en un solo lugar." View this post on Instagram A post shared by Diario LMNeuquén (@lmneuquen)

A pesar de la dificultad, Trueno celebró su victoria desde afuera y luego logró que lo dejaran entrar notificando a la seguridad que el premio había sido para él.

“Es un quilombo, lindo quilombo. Está bueno meterse acá, conocer también gente y meter a la Argentina también en los premios y eso, pero es una euforia grande, hay un montón de gente”, indicó Trueno en una entrevista en La Viola.

“Estoy muy contento porque yo soy un pibe más de las plazas, que empezó a rapear con mi viejo y apostó por una cosa y fue disciplinado. Estoy muy contento con poder ser la cara de un montón de chicos que representan lo mismo que yo. Este premio siento que no lo gané yo solo, sino que lo ganó un rap argentino, los pibes que rapean todos los domingos en una plaza, los grafiteros, los breakdancers, todo el movimiento”, completó el rapero.

Qué argentinos fueron galardonados en los Latin Grammy

Sin embargo, el trapero no fue el único local reconocido por la Academia. Entre los ganadores argentinos, quienes recibieron la estatuilla en el Centro de Convenciones de Miami Beach, se encontraban Bizarrap, Nathy Peluso, Soledad Pastorutti, Conociendo Rusia y Diego Schissi Quinteto. Además, hubo un homenaje especial a Soda Stereo, con Zeta Bosio y Charly Alberti tocando “En remolinos” junto a Draco Rosa. Días atrás, Alejandro Lerner también recibió un Latin Grammy, en su caso a la Excelencia Musical.

Los otros artistas nacionales que estuvieron nominados fueron: David Lebón, Emilia, María Becerra, Wos, Nico Cotton, Guillermo Fernández, Franco Luciani, Mariana Mazú y Cuarteto Ulmann.

Además, el premio para Mejor performance de música electrónica latina fue para “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ (Tiësto Remix). Al subirse al escenario, Bizarrap aprovechó para enviar un saludo a Shakira y desearle suerte en su tour.

El cantante de Conociendo Rusia, Mateo Sujatovich se mostró emocionado al recibir el galardón a Mejor Canción de Pop/Rock. Al subir al escenario, Sujatovich agradeció a sus amigos, su familia y a las personas que participaron en la canción y luego agregó: “No anoté nada, yo no pensé que me lo ganaba” y cerró su agradecimiento diciendo: “A la Argentina, a mi país que los amo”.