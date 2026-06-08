Un millón de personas despidió al Indio Solari en Parque Domínico

La despedida para el mítico cantante finalizó este lunes por la madrugada y tuvo una presencia histórica de fanáticos que pudieron despedirlo.

Las imágenes fueron impactantes durante el fin de semana en torno a la despedida al histórico cantante Indio Solari , quien murió el viernes 5 de junio en su casa ubicada en Parque Leloir, espacio del partido de Ituzaingó. Desde ese mismo día, un sinfín de personas comenzaron a concentrarse para despedirlo con varios encuentros multitudinarios que se extendieron hasta este lunes por la madrugada.

Largas filas de fanáticos se registraron en el partido de Avellaneda, en el conurbano bonaerense, para despedir al histórico cantante, abarcando cerca de 70 cuadras desde el Microestadio José María Gatica, ubicado en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, donde se desarrolló el último adiós.

Según la información que trascendió en las últimas horas, el evento habría tenido la presencia de un millón de personas que se acercaron para despedirse de uno de sus máximos referentes. Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense y la organización del evento, alegan haber alcanzado el millón de asistentes, con un flujo de 15.000 personas por hora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/2063922588363952612&partner=&hide_thread=false Velatorio y homenajes para despedir al Indio Solari en Avellaneda I El ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó en un comunicado que terminó la despedida pública al cantante. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/osYEJZb3l7 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 8, 2026

La jornada emotiva en la que predominó el llanto y la tristeza de los fanáticos terminó este lunes por la madrugada luego de que todos los fanáticos pudieran ver de cerca el féretro colocado en el interior del recinto. "Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron", escribió la familia en un texto en la cuenta oficial del artista.

"Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde les sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord", agradeció en su texto la familia.

La despedida pública que había iniciado el domingo por la mañana llegó a su fin durante la madrugada del lunes, cerca de las 6:00.

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La despedida del Indio Solari, entre las más populares junto a Perón y Evita

El velatorio del cantante se realizó de manera pacífica y movió a miles y miles de personas que fueron a dar su último adiós a la capilla ardiente. El Indio se convirtió en los últimos años en una de las figuras emblemáticas en el país por su música e impronta, lo que llevó a que diversas generaciones lloren su muerte.

Esta procesión para despedirlo, ante los datos abrumadores que circularon, historiadores y politólogos coincidieron en que la despedida se inscribió en una tradición de manifestaciones populares muy poco frecuentes en la historia argentina.

Dos de los últimos velatorios masivos fueron el de Eva y Juan Domingo Perón. El fallecimiento de Evita, el 26 de julio de 1952, con solo 33 años, impulsó una mística religiosa y una puesta en escena extraordinaria organizada desde el Estado. Su velatorio, que se extendió por 14 días entre el Ministerio de Trabajo y el Congreso de la Nación, reunió a más de dos millones de personas en Buenos Aires, con filas de hasta dos kilómetros.

velatorio eva peron

Más de dos décadas después, el funeral de Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974, reflejó un clima sombrío, institucional y atravesado por una tensión política extrema: más de un millón de personas acudieron al Congreso Nacional y otro millón acompañó el cortejo hasta la Quinta de Olivos.

El médico e historiador Pacho O'Donnell, en diálogo con Infobae, destacó respecto a la muerte del músico: "Me resulta muy impresionante. Se pueden inventar explicaciones, pero hay algo ahí que va más allá de lo racional. Tiene que ver con lo que representa: el alma de un pueblo".

velatorio de juan domingo peron

"En el caso del Indio, resulta interesante que la mayoría de los asistentes al velorio tenían alrededor de 40 años o más", indicó respecto al rango etario de gente que se movilizó hacia allí, lo que indicaría despedir "algo amado y perdido de la juventud".

"Nuestro único héroe en este lío"

El politólogoAndrés Malamud dijo al mismo medio que la masividad se explica por "el sentimiento de comunidad, la necesidad de reafirmar la pertenencia, la urgencia de compartir el duelo, el agradecimiento a nuestro único héroe en este lío".

Las banderas y los fanáticos llorando o festejando mientras esperan por tener su momento de cara al ataúd de su ídolo, fueron la postal más repetida este domingo.

velorio indio

“Los argentinos somos una tribu orgullosa de serlo. Evita y Maradona tuvieron despedidas comparables", recordó Malamud.

Por otra parte el historiador Eduardo Lazzari, en conversación con TN, introdujo un matiz social sobre el lugar que ocupó el Indio Solari en la cultura popular contemporánea. "Hoy muchos testimonios decían 'fue nuestra voz'. Fue el momento en el que la política dejó de representar a los que quedaron afuera", interpretó.

Otra de sus observaciones está ligada a la circulación cultural que produjo ese universo musical al decir que Solari "llevó a Borges a quienes nunca sabían quién era Borges". Esta frase apuntó a una influencia que, según su mirada, excedió la música y alcanzó formas de acceso a otros repertorios culturales.