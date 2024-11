Un reconocido periodista opinó sobre el torneo de 30 equipos de la AFA

“Enfocamos mucho en los 30 equipos de Primera División, pero yo soy hincha de Ferro, digo que enfoquemos en los casi 40 en Segunda División. Los 70 en dos divisiones, ahí está el tema, porque a veces los 30 son muchos, pero son muchos más si contas los de segunda división, entonces estamos en una estructura atípica que para mi no es conveniente”, contó Miguel Simón.

Embed LA VISIÓN DE MIGUEL SIMÓN SOBRE EL TORNEO DE 30 EQUIPOS EN PRIMERA



El periodista estuvo presente en el Olé Sports Summit y habló con Olé acerca del próximo certamen del fútbol argentino en 2025 y sobre los casi 40 equipos en la Primera Nacional



@gonzalosuli… pic.twitter.com/TBtunmAfri — Diario Olé (@DiarioOle) November 12, 2024

Qué dijo el periodista sobre el nuevo torneo de la AFA

“Además la Argentina tiene una particularidad, para aclararlo antes como asterisco, lo que yo piense del torneo de 30 equipos, que no me parece conveniente, no tiene que ver con la dirigencia de la AFA de que porque hay un torneo de 30 equipos yo quiero que se vaya, yo quiero que la dirigencia de la AFA se quede pero que reflexiones y que debatamos, o que debatan. Porque en definitiva yo puedo dar mi opinión, pero que debatan entre los protagonistas que tienen poder de decisión para ver si es lo más conveniente o le conviene solo a cierta persona”, opinó el periodista.