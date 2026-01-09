Un senador miraba fotos de Zaira Nara en plena sesión y fue escrachado

Un legislador uruguayo fue visto mirando una publicación de la modelo en una sesión y generó un revuelo mediático. Qué dijo.

El parlamento de Uruguay se vio sacudido por la opinión pública y la fuerte postura de distintos legisladores al detectar que Sebastián da Silva, referente del Partido Naciona l, realizaba una práctica fuera de lo normal durante una sesión. En el medio del escándalo se vio vinculado también el nombre de una modelo argentina que sorprende con sus reiterados cambios de pareja.

Es que el legislador fue visto de manera sorpresiva scrolleando fotos de la modelo Zaira Nara , quien luego de coquetear con un joven streamer argentino estaría saliendo con el empresario y polista Robert Strom . Esa actitud por parte del político llamó la atención debido a que se puso en tela de juicio la ética del funcionario.

Al ver los comentarios en contra que se visualizaron en las redes sociales y el alcance que tuvo este hecho, da Silva escribió un posteo en su cuenta personal de X (ex Twitter) enfrentando las críticas recibidas. “Me cancelan por ver cómo Zaira fue a una fiesta. La izquierda en modo desespero”, soltó en su descargo apuntando contra un sector político con el que no comparten ideales.

Por esta situación, el productor agropecuario y licenciado en Relaciones Internacionales con un perfil mediático alto, fue catalogado con términos como "Pajero caro". El posteo que vio el legislador mostraba a la modelo disfrutando de una fiesta en Punta del Este, Uruguay.

Escándalo con el nuevo novio de Zaira Nara: "Es mujeriego y le gusta la joda"

Zaira Nara confirmó su nuevo romance con el empresario y polista Robert Strom durante las primeras celebraciones del año en Punta del Este: la pareja fue fotografiada mientras paseaba en un auto descapotable y se retiraba de un boliche tomados de la mano. Los portales de noticias captaron el momento exacto en que ambos se besaron apasionadamente, dejando atrás cualquier intento de mantener el vínculo en secreto.

La preocupación de la familia de Robert Strom

A pesar de las imágenes románticas, la panelista Yanina Latorre lanzó una dura advertencia sobre el pasado sentimental del heredero de centros comerciales europeos. Según la periodista, el círculo íntimo del deportista no vería con buenos ojos la relación debido a la inestabilidad emocional que ha mostrado anteriormente. “Me dicen que la familia de Robert... estaba preocupada porque parece que es muy mujeriego y le gusta la joda”, sentenció la conductora de "Sálvese quien pueda".

La descripción que brindó la ex angelita posiciona al deportista como un hombre de 37 años que, hasta el momento, prefirió la vida nocturna antes que los compromisos formales. La comunicadora destacó que, pese a su perfil de clase alta, los intereses del polista no difieren de los escándalos mediáticos más resonantes de la televisión. “Tiene 37 y nunca sentó cabeza”, agregó para sembrar dudas sobre el futuro de la pareja con la modelo.

La polémica por los vínculos entre los polistas y las modelos

En su análisis, la panelista comparó las dinámicas afectivas de los polistas con las de los futbolistas, señalando que existe una búsqueda constante de fama en sus conquistas. La periodista sugirió que este nuevo amor de la menor de las Nara incluso habría provocado una reacción de despecho en su ex, Facundo Pieres. “Los polistas se hacen los cool, pero cómo le gustan las famosas”, disparó con ironía sobre el entorno que frecuenta la modelo.

Finalmente, Yanina vinculó este triángulo de relaciones esteñas con los históricos conflictos protagonizados por la China Suárez y Mauro Icardi, relativizando los estratos sociales involucrados. Para la panelista, las traiciones y los romances cruzados son una constante que se repite sin importar el poder adquisitivo de los protagonistas. “Después hablan de Mauro, la China y Wanda. Todo es igual, no importa la clase social ”, concluyó tajante.