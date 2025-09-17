Una banda tuvo que cancelar su gira por Chile debido a amenazas: "Solo por ser argentinos"

La banda tributo argentina Seattle Supersonics anunció que debió cancelar su gira por Chile debido a las fuertes y repetidas amenazas que sufrieron en redes.

La banda argentina tributo a Nirvana "Seattle Supersonics" , suspendió su gira por Chile tras recibir amenazas de muerte y boicot "sólo por ser argentinos". Esta decisión se tomó luego de que miembros de la producción recibiera mensajes amenazantes y fotos de sus familiares.

La gira que realizaría la banda en Quilpué, Talcahuano y Santiago , anunció en redes sociales que tanto los miembros del grupo como los productores locales del evento, vinculadas con los enfrentamientos que tuvieron lugar entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile , recibieron hasta amenazas de muerte.

"Hemos recibido amenazas anónimas tanto nosotros como parte de la producción local, amenazas de muerte y de boicoteo (de ir a dar los shows), por el solo motivo de ser argentinos, a propósito de los acontecimientos que se dieron en el estadio", descargaron en su comunicado.

A ya casi un mes de los enfrentamientos que se registraron en Avellaneda por la Copa Sudamericana, el clima anti-argentino aumentó y traspasó el ámbito deportivos, ya que estos ataques a un grupo de música que no tiene ninguna relación no solamente con Independiente sino con ningún tipo de expresión deportiva.

Incluso, según reveló el diario Los Andes de Mendoza, a un argentino hincha de Independiente -que vive en Coquimbo hace diez años- le balearon la puerta de la casa y debió refugiarse en aquella provincia argentina.

De esta forma, seis días previos a confirmarse la visita, la productora a cargo, Ah Producciones, informó la suspensión de las presentaciones, en un principio bajo el argumento de "motivos de fuerza mayor".

"Los eventos con argentinos hoy son delicados"

Aún así, fueron los integrantes de la banda quienes brindaron mayores precisiones al respecto. En su extenso comunicado a través de Instagram, "nosotros desestimamos las amenazas por nuestra lejanía total con el conflicto en ese evento deportivo", explicaron. Sin embargo, subrayaron que algunas personas de la producción recibieron amenazas que incluían fotos de sus autos y nombres de familiares, lo que aumentó la preocupación.

Seattle Supersonics, que lleva más de 15 años poniéndole la piel a las canciones de Kurt Cobain, Dave Grohl y Krist Novoselic, ya se había presentado anteriormente en Chile. Fue en 2018. Desde entonces, han realizado giras por decenas de países.

Nirvana

"Nos llegaron algunos mensajes de hate. Bloqueamos y a otra cosa. Lo desestimamos. Fueron mensajes de cuentas anónimas, fantasmas, sin seguidores. Pero en paralelo, a la producción de allá, les llegaron cosas fuertes", indicaron.

Desde la productora le comunicaron a la banda que no podían darle garantías y que "los eventos con argentinos hoy son delicados y tienen más riesgos que otros", fue la respuesta que recibieron. También desde la aseguradora les pusieron reparos.

En su posteo, la banda dejó un mensaje para sus fans chilenos y se mostraron a la espera de volver en algún momento a presentarse al país vecino. "Ya ganaremos los buenos, esta vez ganaron los malos. Ya nos volveremos a ver, aguante Nirvana", comentaron.

"Lamentamos muchísimo esto. Solo podemos estar agradecidos con todos los fans chilenos que estaban expectantes con los shows, con sus tickets comprados y con ganas de simplemente disfrutar de un espectáculo. Repudiamos todo tipo de violencia”, cerró el comunicado de Seattle Supersonics.