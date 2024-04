Una famosa periodista liquidó a Luciano Castro: "Me maltrató"

La periodista, quien estuvo al frente de Mañaneros en TN, relató su experiencia durante el tratamiento de la enfermedad que la afectó durante el mes de marzo. Sin embargo, no dudó en manifestar su malestar por el trato recibido por parte de ciertas figuras del medio. Mientras comentaba sobre su sección "La pluma" y cuestionaba a algunos colegas por hacerle "bullying", Vázquez no dejó pasar la oportunidad para señalar a Castro.

Qué le dijo Luciano Castro a Roxy Vázquez que la molestó

Recordó un episodio en el que, según sus palabras, el actor rechazó responder preguntas sobre su vida personal y sentimental. "Me decía: 'Ay, no. Pregúntame de mi trabajo como actor, no estas pavadas de chimentos'. Pero a la gente le importa con quién estás saliendo... yo tengo que preguntar todo. 'Pero ese tipo de periodismo que vos hacés, a mí no me gusta', decía", detalló la comunicadora.

La periodista fue noticia en los últimas días tras haber sufrido por el dengue, a tal punto que tuvo que ser internada en dos oportunidades. "Dengue parte 2. Gracias a mi familia y amigos por estar. Gracias a todos mis compañeros del noti y del canal por preocuparse y ofrecer su ayuda", contó hace unos días.

Cómo fue el caso de dengue que sufrió la periodista

"Es un cuadro derivado de un sistema inmune que quedó débil después del dengue, no es dengue", explicó después antes de agregar: "Quedé con las defensas bajas y algo, que no se sabe bien que es, me disparó varios síntomas de nuevo como picos de fiebre, cefalea y temblores".

"Llegué a mi casa y cuando me acosté, me desmayé. A las dos horas me desperté peor, con más dolor. Otro síntoma era que no tenía ganas de comer. No tenía hambre, y cuando comí, vomité todo y terminé en el piso, temblando. Un desastre", contó después.

"Me tiré en los sillones. Me temblaba el cuerpo como una hoja. Estaba con 40° de fiebre. Cuando me atienden tenía 4.5 de presión. El médico me empezó a hacer preguntas, y a la tercera me desvanecí en el hospital. Cuando me desperté estaba en la cama del sanatorio, no entendía nada", sumó.