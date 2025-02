Una periodista destruyó a Jorge Rial luego de que detuvieran otra vez a su hija Morena

Desde su programa Argenzuela, Rial se tomó varios minutos para hablar sobre la situación de Morena y no ocultó su indignación. “Me dijo que no tenía otra cosa para hacer. A mí eso me indignó. Uno tiene muchas cosas que hacer antes de salir a robar”, expresó, visiblemente afectado por la situación.

El conductor también se refirió a su rol como padre y cómo vivió el crecimiento de su hija. "No hay un manual para ser padre, las crié solo lo mejor que pude. Tengo dos hijas, les di lo mismo y son distintas. Morena se alejó de mí, pero no la abandoné, nunca la dejé a la buena de Dios. Incluso a la distancia intenté ayudarla. Hice hasta donde pude”, afirmó.

Asimismo, Rial hizo una fuerte autocrítica sobre el entorno de su hija y las decisiones que tomó. “Crié dos hijas y las crié igual a las dos. Una tomó la decisión de rodearse de gente de avería y Rocío decidió ser mi compañera, estar con nosotros. Yo hice lo que pude, hasta donde pude. Solo las crié, también recuerden eso. Porque hay una parte de la historia que la olvidamos”, señaló.

El periodista también dejó en claro que, a pesar de su relación distante con Morena, la seguirá acompañando en este difícil momento, pero sin permitir que obtenga privilegios en la Justicia. La joven será indagada el próximo jueves 6 de febrero por su supuesta implicación en un robo.

Fernanda Iglesias 2.jpg Jorge Rial

Fernanda Iglesias y una dura crítica a Rial

Quien no tardó en reaccionar a las declaraciones del conductor fue Fernanda Iglesias. La periodista, que mantiene una relación tensa con Rial desde hace años, aprovechó la polémica para lanzar fuertes críticas contra él.

“Morena fue una chica que fue adoptada, o sea, salvada de alguna manera por una familia que le iba a dar amor, que le iba a dar atención, todo lo que necesitaba. Creció en un hogar con mucha violencia, según lo que contaron después los padres, y después fue separada de su madre”, expresó en Puro Show.

En esa línea, Iglesias puso el foco en la relación de la joven con su madre biológica y responsabilizó a Rial por impedir ese vínculo. “No me quiero olvidar de eso, porque fue separada de su madre. Me consta que la madre siempre quiso acercarse a ella y su padre no lo permitió. Yo no sé qué hubiese pasado si hubiese estado cerca de su madre, pero lo cierto es que creció sin una mamá al lado, y eso trae consecuencias”, subrayó.