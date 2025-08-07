Una verdadera pesadilla: la nueva película de terror psicológico de la que todos hablan

Este jueves los cines argentinos renuevan su cartelera y el terror llega de la mano de un filme escalofriante.

El terror se apodera de las salas de cines en Argentina con el estreno de “La hora de la desaparición” . En 2 horas y 8 minutos se narra la misteriosa desaparición de niños de una misma clase, excepto uno.

La película de terror psicológico está dirigido por Zach Cregger y el protagónico del nominado al premio Oscar Josh Brolin y Julia Garner, tiene un fuerte impacto tanto emocional como psicológicamente al mezclar horror, drama y suspenso.

El único joven que permanece es Alex, un niño callado y sensible que se convierte en el testigo silencioso de una tragedia que desata el caos en la comunidad que se pregunta quién o qué está detrás de esta tragedia.

“Anoche a las 2:17 am todos los niños de la clase de la señora Gandy se despertaron, se levantaron de la cama, bajaron las escaleras, abrieron la puerta principal, caminaron hacia la oscuridad…. Y nunca regresaron”, se lee en el póster del filme.

El elenco incluye a Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan.

Embed - La hora de la desaparición | Tráiler Oficial | Doblado

Cuánto sale una salida al cine en Neuquén

La salida al cine sigue siendo una de las opciones más elegidas para los fines de semana o feriados, donde muchos aprovechan el tiempo libre para disfrutar de la familia.

Una familia de cuatro integrantes tiene que contar con $94.375 para disfrutar de una salida al cine, teniendo en cuenta la compra de alguna golosina y/o bebida:

4 entradas generales 2D: $60.800

Combo de dos baldes de pochoclos y cuatro gaseosas medianas: $33.575

Claro que estos valores pueden variar si se accede a promociones de las propias cadenas de cine o de los bancos que ofrecen promociones 2x1. Al mismo tiempo, si se elige una sala con el sistema D- Box que consiste en asientos que están programados para moverse con la película y dar una sensación aun mas realista puede alcanzar los $21.200 por persona.

Menos espectadores en 2025

Las vacaciones de invierno suelen ser un punto fuerte para los cines argentinos. Sin embargo, esto no se vio reflejado este año. Según los datos de Ultracine, la consultora argentina de cine, se vendieron 4.665.000 de entradas, es decir, el peor registro desde los 3.550.000 de 2009.

Según el sitio, a la fecha, Lilo y Stitch acumula 3.700.000 de entradas vendidas desde su estreno, seguido por Jurassic World: Renace con 1.507.726 cortes de tickets y Como entrenar a tu dragón con 1.391.456.

Mientras que el ranking semanal, lo lidera Los 4 Fantásticos: Primeros pasos con 194.085 tickets, seguido por Jurassic World: Renace con 125.698 y, en tercer lugar, Los tipos malos 2 con 73.251 entradas vendidas en la última semana.